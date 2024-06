Tres rescats de muntanya el diumenge

Andorra la VellaEl Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Bombers d’Andorra va atendre i va evaquar tres persones accidentades aquest diumenge: dos excursionistes i la víctima d’un accident amb un buggy. El primer dels excursionistes es trobava al Pic de Mil Menut i presentava una possible fractura de cúbit. El segon es trobava al Pic de Ransol i va ser víctima d’una caiguda que va provocar una presumpta fractura de clavícula. La tercera de les intervencions, l’accident del buggy, va tenir lloc al Camp de Claror, a La Rabassa, on el vehicle va patir l’accident. Les tres víctimes van ser ateses per dos bombers del GRM, un bomber infermer i van ser traslladades a l’hospital en helicòpter.