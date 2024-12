Triplica la taxa d'alcohol mentre envaeix el carril contrari a Bordes d'Envalira

CanilloLa policia ha informat aquest divendres que durant la matinada de dimecres va ser detingut un conductor de 31 anys a Canillo com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Segons expliquen des del cos d'ordre, uns agents el van aturar a Bordes d'Envalira després de veure'l conduir en sentit ascendent per la CG2 envaint el carril contrari. Un cop controlat, li van fer la prova d'alcoholèmia i el resultat va ser de 2,50 grams d'alcohol per litre de sang, és a dir, que gairebé triplicava el límit permès. Per aquest motiu, la policia va efectuar l'arrest de l'individu.