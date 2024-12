Trobat Pancho, el gos perdut a Anyós

Andorra la VellaDesprés de diversos dies de cerca, finalment s'ha trobat a Pancho, el gos que es va perdre dissabte passat a Anyós. La seva desaparició va generar una gran preocupació a les xarxes socials, on es va difondre el seu possible recorregut per la carretera de l'Obac fins a la zona del Buda.

Segons informacions de la persona que estava buscant-lo, Pancho porta una placa amb un telèfon de contacte, la qual cosa ha facilitat la seva localització. Des de la comunitat andorrana es va fer una crida a avisar als Banders o als agents de circulació si algú el trobava, per tal de garantir el seu retorn a casa.

El gos va ser trobat finalment i es va poder contactar amb els seus propietaris. La notícia ha estat rebuda amb alleujament per part de la seva família, que ha agraït la col·laboració dels veïns i les autoritats.

Aquesta situació ha estat un recordatori de la importància de la col·laboració ciutadana i la rapidesa en les xarxes socials per localitzar animals perduts a la zona.