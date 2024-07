Troben antigues granades de morter a la Seu amb càrrega explosiva

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han localitzat explosius antics al camp de tir militar que hi havia hagut al Pla de les Forques, al terme municipal de la Seu d'Urgell. L'Ajuntament urgellenc, tal com recull Ràdio Seu, va avisar la policia de l'existència d'aquest material i va demanar que hi actuessin per garantir la seguretat de la zona.

Al lloc s'hi van desplaçar sis efectius de la secció del TEDAX dels Mossos, que amb la col·laboració d'efectius de la comissaria de la Seu i de la Policia Municipal van delimitar una zona de recerca d'uns 2.500 metres. Els efectius del TEDAX van fer servir quatre equips detectors de metalls per tot l'espai delimitat i van localitzar-hi tres granades de morter amb càrrega explosiva i diverses cues de granades de morter, a més de bales del calibre 7,62 mm i fragments de metralla.

Els TEDAX es van encarregar de recollir amb seguretat tot aquest material per procedir a neutralitzar-lo.