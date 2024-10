Troben un cap d'animal penjat d'un arbre al bosc de la Rabassa

Sant Julià de LòriaLa imatge no incorpora cap explicació. El cap d’un animal mort penjat d’un arbre en el bosc de la Rabassa a Sant Julià de Lòria. Té banyes i està agafat amb una corda. La fotografia ha estat penjada a les xarxes socials. Sense indicis per saber el significat ni que ni per què l’han penjat, l’únic comentari al respecte és la possible relació amb ritus relacionats amb bruixeria. Es tracta d’una simple suposició respecte a una imatge insòlita a Andorra. Qui va fer la troballa ja va contactar amb el comú perquè les restes fossin retirades.