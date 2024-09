El turista que ha apunyalat la parella entra en presó

Andorra la VellaPresó condicional per al turista espanyol que ha apunyalat la seva parella davant la filla de quatre anys. Tal com informa RTVA, se l'acusa d'un delicte contra la vida humana. Els fets es van produir a un hotel de Ciutat de Valls on s'allotjaven i l'home ja tenia antecedents per violència de gènere al seu país d'origen.

L'avís es va rebre la matinada del dissabte, quan l'arrestat va clavar la navalla a la dona mentre l'amenaçava de mort. L'home va també resistir-se als agents amb agressivitat i va insultar-los.

La víctima va ser traslladada d'urgència a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell a causa de la gravetat de les ferides, per a ser traslladada finalment a un centre sanitari de València, on continua hospitalitzada amb ferides greus.