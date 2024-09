Pas de la CasaUn home va gravar el pas de tabac de contraban des del Pas de la Casa cap a França. Les imatges mostren, i es pot veure a la foto, com en un moment concret hi ha fins a una desena de contrabandistes es tropen en la mateixa zona amb bosses blanques de plàstic. Es pressuposa que han comprat el tabac en botigues del Pas i es troben a punt d’iniciar el pas per la muntanya cap a França. En el vídeo es veu un grup de tres presumptes contrabandistes que formen part de la desena que van ser gravats.

L’autor del vídeo el penja com a crítica per la mala imatge que es dóna al turisme del Pas de la Casa amb situacions com aquesta i es demana al Govern que intervingui. El tuit diu “això està passant ara mateix a Andorra frontera amb Francia árabes fent contrabando. @GovernAndorra aixo es inadmissible….”. Un segon tuit del mateix autor després de l’anunci d’un comís de tabac indica que “Feu el mateix al pas de la casa que hi ha ple de magrebins àrabs turc fent contrabando donant una imatge penosa al turistes !!!

El vídeo que mostra com funcionen un grup de contrabandistes a les muntanyes del Pas