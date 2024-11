(VÍDEO) | Veïns del Pas de la Casa denuncien el contraban de tabac a les xarxes socials

Andorra la VellaDiversos veïns del Pas de la Casa han utilitzat les xarxes socials per posar de manifest la realitat del contraban de tabac, mostrant imatges i vídeos en què es veu una desena de joves carregant importants quantitats de producte. Aquest fenomen, que preocupa els residents, continua sent un repte malgrat els esforços de les autoritats per controlar-lo.

Les publicacions, que s’han viralitzat ràpidament, evidencien l'activitat persistent de persones que transporten tabac aprofitant rutes menys vigilades per evitar els controls policials. Els veïns expressen inquietud per l'impacte d'aquesta pràctica, tant en termes de seguretat com de la imatge del poble.