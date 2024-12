La visita del representant del copríncep francès se suspèn per la tragèdia a Mayotte

Andorra la VellaLa visita oficial del nou representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, prevista per avui i demà al Principat d’Andorra, ha estat cancel·lada a causa de la greu situació que afecta l’arxipèlag francès de Mayotte, colpejat pel cicló tropical ‘Chido’.

El cicló ha deixat un rastre de destrucció amb vents de fins a 200 quilòmetres per hora, provocant desenes de morts i greus danys a infraestructures com hospitals, escoles i habitatges.

Faure, que va ser nomenat representant del Copríncep francès el passat 20 de novembre, havia planificat iniciar avui el seu primer viatge oficial a Andorra amb una trobada a les 19 h amb els síndics generals davant de la Casa de la Vall.

Posteriorment, estava previst que visités l’edifici històric, signés el Llibre d’Or del Consell General i es reunís amb els sindics, Ensenyat i Codina. Demà, dimarts, estaven programades reunions amb els grups parlamentaris d’uns vint minuts cadascuna.

Tanmateix, el pas del cicló ‘Chido’ ha posposat aquests actes. L’arxipèlag de Mayotte, situat a l’oceà Índic i considerat el departament més pobre de França, ha estat greument danyat. Segons les últimes informacions, es temen “centenars de morts”, tal com ha advertit el prefecte de Mayotte, François-Xavier Bieuville, qui ha descrit la situació com “caòtica”.

Les autoritats han declarat que dues terceres parts de la principal illa estan incomunicades, i el balanç provisional de víctimes fins ara és de 14 morts i 250 ferits. Malgrat això, Bieuville ha alertat que les xifres podrien augmentar considerablement, arribant fins als milers de víctimes. “El cicló no va deixar res intacte al seu pas”, ha afirmat, ressaltant l’impacte devastador del fenomen.

Encara que l’alerta roja pel cicló va ser aixecada aquest diumenge, les autoritats han activat una fase de salvaguarda per garantir la seguretat de la població i prioritzar l’atenció a les necessitats bàsiques, així com la circulació per a equips d’emergència i serveis essencials.

El govern francès ha mobilitzat recursos per fer front a la crisi a Mayotte, mentre que el Principat d’Andorra queda a l’espera de reprogramar la primera visita de Patrice Faure en representació del Copríncep Emmanuel Macron.