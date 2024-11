Volien acabar una baralla a un local amb ganivets

Andorra la VellaEls responsables de seguretat d’un local nocturn van avisar la policia cap a les tres de la matinada per un problema a l’entrada. Tres joves que havien estat implicats en una baralla amb altres joves dins de la discoteca volien tornar a entrar per reprendre l’enfrontament. Els guàrdies de seguretat, que els havien expulsat anteriorment, no els van deixar entrar.

Quan la policia els va escorcollar, va trobar que dos d’ells portaven ganivets de cuina de grans dimensions (uns 20 centímetres de fulla) i el tercer una navalla metàl·lica plegable de deu centímetres de fulla. Aquest últim va intentar llençar l’arma abans de ser escorcollat. Els tres, segons l’informe policial, anaven molt beguts.

Havien anat a casa

La investigació va determinar que tots tres havien estat implicats en la baralla i expulsats del local. Havien anat a casa d’un que havia agafat els dos ganivets de cuina. S’havia guardat un i l’altre li va donar a un dels amics. El tercer ja portava la navalla anteriorment.

Van intentar retornar al local, però els guàrdies de seguretat ho van impedir. Quan marxaven va arribar la policia després de rebre l’avís. A l’escorcoll es van trobar les armes blanques.

Els tres joves, brasilers, van ser condemnats per un delicte menor de possessió i port il·legal d’armes. Dos d’ells amb tres mesos de presó condicional i el tercer amb dos mesos.