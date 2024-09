La 65a Temporada de Teatre d'Andorra la Vella serà exclusivament nacional

Andorra la VellaLa 65a Temporada de Teatre d'Andorra la Vella estarà formada, exclusivament, per produccions creades a Andorra. Així ho ha anunciat aquest dijous la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, qui ha destacat que és la primera vegada en la història de la temporada que s'aposta per aquest format. "Aquest any és molt especial. Hem decidit fer una temporada completament nacional amb talent andorrà. Creiem que tocava fer-ho" ha comentat, Losada. "Fa temps que us hem sentit dir que volem col·laborar en el creixement del teixit cultural i, al final, ens toca fer aquest aparador, especialment en un lloc com el teatre comunal. Creiem que és molt important que els actors i les actrius del país puguin gaudir del teatre comunal" ha afegit, la mandatària comunal, que ha comparegut acompanyada dels actors i artistes Mercè Canals, Jordi Troguet, Núria Montes, Mònica Vega.

Així doncs, tal com s'ha anunciat durant la presentació, la temporada s'iniciarà el 3 i 4 d'octubre amb l'obra 'Bipolar' de Jordi Troguet, una apologia de la inclusió social d'una persona amb trastorn bipolar, i continuarà el 24 i 25 d'octubre amb 'La Senyoreta' de Josefina Porras i Núria Gras, una obra que combina teatre i performance per explicar la història de Maria Lluïsa de Riba Cassany, propietària del patrimoni de la Casa Rossell d'Ordino.

La següent obra, 'Això s'escony/ahhh?' de Sergi Vallès amb Líquid Dansa, reflexionarà sobre la sexualitat en l'etapa de maduresa a través de l'humor i es representarà el 14 i 15 de novembre. Més endavant, el 21 i 22 de novembre, serà el torn de l'estrena de 'Benvinguda a la realitat: una nit amb l'Aura Puig' de Núria Montes i Joan Hernández, una adaptació de la novel·la de Lara de Miguel que abordarà temes d'igualtat de gènere, empoderament i resistència també a través de l'humor. "Aquest espectacle presenta una protagonista, Aura Puig, que representa diferents situacions i persones com una metàfora per parlar de desigualtats i abusos de poder. Em va semblar un punt de partida interessant per incloure també altres autores feministes contemporànies com Virginie Despectes o Caitlin Moran, perquè avui en dia ja no parlem només de feminisme, sinó de feminismes" ha apuntat l'actriu, Núria Montes. Finalment, la darrera obra, 'La neu dins d'aquesta' pluja de Marc Rosich, comptarà amb la participació dels actors andorrans Clàudia Riera i Oriol Guillem i s'estrenarà el 12 i 13 de novembre. "Quatre de les cinc obres són estrenes. Creiem que era una bona oportunitat per tornar a programar 'Bipolar' pel gran èxit que va tenir i per tota aquella gent que encara no ha tingut l'oportunitat de veure-la" ha assenyalat, Losada, tot afegint que totes les obres es representaran a les 20.30 hores.

Davant d'una pregunta de la premsa sobre si aquesta tendència de caire nacional es mantindrà en el futur, la cònsol menor de la capital -que també ha detallat que la temporada compta amb un pressupost de 20.000 euros, excloent la producció que es fa amb l'ENA- ha indicat que "aquesta vegada ens hem adonat que teníem moltes propostes locals i, per tant, tenia molt de sentit fer aquesta temporada només nacional". "Potser en una altra ocasió cap companyia andorrana ens presentarà cap projecte, i llavors no serà possible" ha afegit, Losada, qui també ha confirmat la voluntat del comú de la capital de recuperar properament la col·laboració amb Sant Julià de Lòria per a una temporada conjunta.

Les entrades, com s'ha indicat al final de la presentació, ja es poden adquirir i estan disponibles a través del web del comú.