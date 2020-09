Andorra es queda sense sala d'exposicions

A la clausura, aquest diumenge, de l'exposició 'Joan Monegal. El simbolisme estètic' s'hi respirava ambient de funeral. No és per a menys, l'aperitiu organitzat perquè els assistents xarressin amb els fills de l'artista pòstum, escenificava el tancament definitiu de la sala d'exposicions Artalroc. Durant quatre anys, el Govern ha fet seu l'espai i l'ha convertit en un referent cultural per a turistes i residents, però d'aquí a quinze dies l'haurà de retornar al comú d'Escaldes-Engordany, sense que a la sala hi quedi cap rastre del que un dia va ser.

La ministra de cultura i esports, Sílvia Riva, ha lamentat el poc temps que el comú els ha donat per abandonar l'espai, així com la poca comunicació que hi ha hagut entre totes dues administracions, per mirar de trobar un nou espai abans de tancar l'Artalroc. "Hem demanat al comú quina és la seva nova proposta per a l'espai però no hem rebut cap resposta i hem intentat que hi hagués un diàleg abans de donar per finalitzada la col·laboració", ha denunciat Riva.

L a ministra mateixa no ha volgut qualificar de "malestar", el sentiment que es té des de l'executiu, però sí ha parlat de "decepció", ja que "el Govern va fer una aposta important per adequar la sala i quan va entrar aquest equip comunal es va refermar el compromís de seguir" amb la cessió de l'espai.

Després del tancament de la darrera exposició, per la qual han passat un miler de persones, el ministeri de Cultura està buscant una nova ubicació a Andorra la Vella o Escaldes-Engordany, tot i que no descarta altres parròquies cèntriques com podria ser Sant Julià de Lòria. "Se'ns ha donat l'avís en una època molt complicada i no estem en una situació normal que permeti fer els contactes habituals", ha afirmat la ministra.

Des del ministeri no es descarta buscar opcions d'àmbit privat, tot i que Riva ha remarcat que, "s'estan mirant espais que sempre han tingut una vocació cultural oberta al públic". En aquest sentit, ha puntualitzat que, si bé la sala d'exposicions del ministeri de Cultura pot fer-se servir de manera puntual, "no té les condicions necessàries per acollir projectes de gran envergadura, ja que cada exposició requereix una adaptació d'il·luminació i sonorització, o fins i tot de pintura, que al Rosaleda no és possible".

El desig del Govern seria tenir una nova sala d'exposicions a l'inici del 2021.