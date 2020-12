Punk-rock per promoure l'ús del català

Els joves són el segment de la població que tenen un millor coneixement del català però aquest fet no es tradueix en un major ús de la llengua. Així, i malgrat que s'ha dissenyat una campanya per al foment de l'ús del català pensada per “arribar a tots els públics”, es fa una especial incidència en els més joves, tal com ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. Per això, la imatge és el grup Punkers Love the 80’s, que han compost una cançó sota el lema de la campanya que es va fer ja l’any passat ‘Aquí en català. Atreveix-t’hi’.

Des d’aquest dijous i fins a l’11 de gener es farà divulgació d’aquesta campanya ja sigui a través dels mitjans de comunicació o a través de la web del Govern. Tal com ha explicat Marta Pujol, de Política Lingüística, a través d’aquesta cançó d’estil punk-rock es vol arribar especialment als joves defugint de la imatge més institucional i a través d'un to “divertit, desenfadat i impactant”. Al seu torn, la ministra ha subratllat el fet que no només es promocioni el català sinó que al mateix temps s’aconsegueix una “sinergia amb una proposta cultural”.

De manera paral·lela a la difusió d’aquest videoclip, que s’emetrà tant en la seva versió original com en la reduïda, també es farà un concurs de Tik Tok, per aconseguir la interacció dels joves. La persona guanyadora s’endurà uns Airpods Pro.

En funció de com funcioni aquesta campanya, ha destacat Pujol, es decidirà en quins altres segments de la població es pot incidir en les accions que es facin de cara a l’any que ve. En aquest sentit, ha recordat que a banda d’aquestes propostes promocionals també es duu a terme d’altres com el programa del voluntariat per la llengua.

I Pujol també s’ha referit a les queixes o constatacions que des Política Lingüística reben per l’incompliment a la llei del català. Així, ha destacat que aquest any s’han doblat les constatacions d’irregularitats o incompliments, que ja es troben en una seixantena. Algunes d’aquestes, ha manifestat, s’acaben arxivant i d’altres segueixen el curs habitual que pot acabar en una sanció. De totes maneres, Pujol ha incidit en el fet que des de l’administració el que es busca és que hi hagi una resolució “pactada” i, per tant, que no s’hagi d’acabar sancionant l’infractor.

A l’últim, la ministra ha destacat que es continua treballant en l’homenatge que es pugui fer a Albert Salvadó però que en aquest cas hi ha la possibilitat d’incloure “la sensibilitat de la família” i que d’aquesta manera pugui ser un homenatge de tots.