Les activitats de FEDA Cultura sumen més de 7.000 participants

EncampLes visites i activitats organitzades per FEDA Cultura al MW Museu de l’Electricitat, al Camí d’Engolasters i a les escoles, han comptat amb 7.068 assistents al llarg del 2022, superant així el registre de 6.798 assolit el 2019. Les propostes culturals han estat sempre alineades als pilars de FEDA i s’han adreçat especialment a la sensibilització en matèria de sostenibilitat.

El MW Museu de l’Electricitat ha rebut 4.887 visitants al llarg del 2022, una xifra satisfactòria per aquest centre cultural que ha acollit, a més de l’exposició permanent, l’exposició temporal 'Un planeta submergit pel plàstic' de James Whitlow Delano. Aquesta mostra, que evidencia la problemàtica mundial que representen les deixalles de plàstic, va formar part del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour l’image i ha arribat al nostre país gràcies a la col·laboració entre FEDA i l’ambaixada de França a Andorra.

Com a activitats complementàries a l’exposició, s’ha dut a terme el col·loqui 'Plastificats', un espai per compartir informació sobre l’ús del plàstic i intercanviar opinions sobre els hàbits de consum. Així mateix, Delano ha visitat Andorra i ha explicat el procés que hi ha darrere de la seva feina en la conferència 'Documentant les crisis ambientals del planeta'.

D’altra banda, 1.396 persones han participat en les visites guiades i activitats per a tots els públics que s’han dut a terme durant els mesos de primavera i estiu en el Camí hidroelèctric d’Engolasters. A més, aquest indret compta des del 2022 amb “L’aigua i l’energia elèctrica”, un circuit autoguiat de dificultat baixa que detalla a través d’onze panells il·lustrats la història de FHASA i FEDA. FEDA Cultura ha participat també en la iniciativa conjunta de la Taula Nacional de Museus, les Nits d’Estiu, amb propostes diverses que han tingut una molt bona acceptació.

Pel que fa a l’educació per la sostenibilitat, 2.447 escolars dels tres sistemes educatius han pogut participar en tallers adaptats als diferents cicles formatius. Aquests tallers, dels quals dos terços s’han fet al MW Museu de l’Electricitat i un terç als centres escolars, han incidit especialment en la importància de l’estalvi energètic. Altres temes que es tracten van des del consum responsable o el canvi climàtic fins a la prevenció de riscos elèctrics o la mobilitat sostenible.

A més, s’han organitzat activitats familiars adreçades a infants sobre la importància de l’aigua, la generació d’energia o la reducció i reutilització de residus de manera divertida. També s’han fet visites guiades al cor de la central, una experiència excepcional que permet conèixer com es genera l’electricitat gràcies a la força de l’aigua que arriba des d’Engolasters a la central de FEDA.

Finalment, una de les propostes que ha atret una àmplia participació ha estat el concurs fotogràfic 'Una mirada sostenible'. Pròximament, el MW Museu de l’Electricitat estrenarà una nova exposició amb les fotos premiades en aquest concurs.