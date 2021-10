Amaral considera un honor actuar en un festival de caire clàssic com el Narciso Yepes

OrdinoFa 10 anys, el 12 d'octubre de 2011, era notícia...

Eva Amaral i Juan Aguirre presenten a Andorra aquest dijous el seu nou disc Hacia lo salvaje en el marc del Festival Internacional Narciso Yepes. Els dos han assegurat que és un honor poder actuar en un festival de caire clàssic i que esperen estar a l'alçada. Dóna la casualitat que és la segona vegada que el grup actua a Andorra al principi d'una gira de presentació d'un disc. Aquest cop ho faran a l'Auditori Nacional amb les 300 localitats esgotades des de la primera setmana de posar-les a la venda. Precisament, han assegurat que els agrada que sigui un lloc petit perquè 'quan presentes un disc busques la proximitat'.

Amaral presenta aquest dijous el seu nou disc, i asseguren que estan 'al·lucinant amb la resposta que ha tingut'. Els seus components han explicat que fan un treball molt intuïtiu i que no els agrada gaire mirar el passat, per la qual cosa el concert estarà totalment centrat en els nous temes.

Asseguren que cada cançó explica una història diferent però que tenen un sentiment comú, que és el de la fugida o de mirar cap endavant. També han evolucionat en el so, i consideren que el de les guitarres ha passat a ser la columna vertebral i que la bateria i el baix tenen sons més contundents, per imitar el que tenen als directes.

Eva i Juan han explicat que s'han sorprès molt de la bona resposta que ha tingut el nou disc, i que de fet, mai s'haguessin imaginat que poguessin aconseguir l'èxit que tenen. Juan Aguirre ha assegurat que 'mai ens hem acostumat a ser part d'aquest star system', i ha afegit que 'és un regal que no sabem molt bé com agrair'.

El grup de Saragossa ha recordat les connexions que tenen amb Andorra. D'una banda, ja van actuar a Escaldes el 2008, i de l'altra, la col·laboració que van fer amb l'ONCA, que han definit com una experiència única i molt original.

Durant la roda de premsa, Eva i Juan han parlat de la proximitat que van tenir amb les acampades del 15-M a la Puerta del Sol, i de com els va impactar. A més, asseguren que no és veritat que el moviment no estigués basat en propostes concretes, ja que ara s'estan començant a recollir.

També han explicat el seu agradable contacte amb la música en català dels Antònia Font o dels Manel, i han dit que els va produir el mateix efecte de quan ets petit i escoltes un grup anglosaxó que no entens però que et marca, perquè 't'arriba al subconscient sense passar per la raó'. A més, consideren que el català sona menys dur que el castellà, i en aquest sentit envegen la gran quantitat de monosíl·labs que té que et permeten dir moltes coses amb un sol cop de veu.

El concert d'Amaral tindrà lloc aquest dijous a les 21 hores a l'Auditori Nacional a Ordino, i es tracta del primer de la 29a edició del Festival Internacional Narciso Yepes, que organitza el Comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà.