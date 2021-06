Andorrà, el dotzè país de la UE en biblioteques per habitant

Andorra la VellaAndorra compta amb nou biblioteques, de les quals set són comunals, una és pública i una és nacional. D'acord amb la població estimada a 31 de desembre de l'any passat, de 78.015 habitants, suposa una ràtio d'1,2 biblioteques per cada 10.000 habitants. A partir de les dades que proporciona la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries, associada a la Unesco, Andorra és el dotzè país de la Unió Europea en nombre de biblioteques per cada 10.000 habitants, juntament amb Àustria (1,2) i per sota de Finlàndia (1,5) i Eslovènia (1,4). La República Txeca, amb 5,8 biblioteques per cada 10.000 habitants, està al capdavant en la classificació.

Desglossat per parròquies i assignant la Biblioteca Pública del Govern i la Biblioteca Nacional d'Andorra a la parròquia d'Andorra la Vella, es constata que Canillo i Ordino disposen del nombre de biblioteques per cada 10.000 habitants més elevat, xifrat en 2,3 i 2,0 respectivament. Per contra, Escaldes-Engordany disposa de 0,7 biblioteques per cada 10.000 habitants. Cal notar que aquesta ràtio no diferencia la dimensió de la biblioteca, posen en relleu des del departament d'Estadística.

A partir de les enquestes efectuades els anys 2017, 2018 i 2019 a les nou biblioteques del país, s'han obtingut dades que permeten conèixer les principals característiques de les biblioteques públiques, la seva estructura, el funcionament, els equipaments, el personal implicat, les despeses i els serveis que ofereixen. Així, tenim que a data 31 de desembre hi ha un total de 522 llocs de consulta, entesos com el nombre d'ubicacions a disposició dels usuaris per a lectura o consulta en la biblioteca, amb equipament o sense. La quantitat de llocs de consulta a disposició dels usuaris és 38 unitats inferior que l'any anterior en totes les biblioteques del país. Aquesta diferència es deu al fet que la biblioteca de Sant Julià de Lòria ha informat de la reducció dels seus llocs de consulta a causa de la situació d'emergència sanitària. De mitjana, hi ha 58 llocs de consulta per biblioteca.

Durant l'any 2020, el conjunt de les biblioteques públiques del Principat van rebre 49.684 visitants, un 56,5% menys que l'any anterior (114.325). Aquest decrement és degut a les limitacions instaurades arran de la situació d'emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2. Aquest nombre correspon a una mitjana diària de 136 visites o a un total de quinze visites diàries per biblioteca. Si s'exclou la Biblioteca Nacional per les seves característiques particulars, el nombre de visites diàries per biblioteca es redueix a 14.

Desglossant les dades de visitants per biblioteca, s'aprecia que la biblioteca que rep més visites és la Biblioteca Pública del Govern, amb un total de 10.476 durant l'any 2020, seguida de la biblioteca comunal de la Massana, amb 8.238 visitants.

Pel que fa al nombre d'usuaris inscrits a 31 de desembre, els 25.971 suposen un augment de l'1,3% respecte de les dades de l'any anterior, i se'n dedueix que, aproximadament, un de cada tres habitants d'Andorra està inscrit en una biblioteca.

Quant al fons bibliotecari existent a 31 de desembre, xifrat en un total de 242.843 documents, destaquen els llibres i fullets, representant el 87,8% del fons, mentre que el 4,9% són documents audiovisuals i la resta correspon a publicacions periòdiques, llibres electrònics, documents sonors i altres documents. D'aquestes dades, es dedueix una ràtio de més de tres documents per habitant.

Pel que fa a la variació anual, el volum del fons al final de l'any 2020 va augmentar en 6.482 unitats, el que representa un augment del 2,7% respecte de l'any anterior. La Biblioteca Pública del Govern, juntament amb la Biblioteca Nacional d'Andorra, són les dues biblioteques que disposen de més fons, amb 61.877 i 47.278 documents respectivament.

Del total dels préstecs a domicili efectuats durant l'any 2020 (17.925), el 90,2% correspon a llibres, el 7,5% a documents audiovisuals i la resta a altres tipus de documents. Tenint en compte la població a finals de l'any 2020, es van realitzar 0,2 préstecs domiciliaris per habitant. La mitjana diària de préstecs és de 49.

Pel que fa al personal ocupat a les biblioteques, es comptabilitzen 33 persones, tres més que l'any anterior, el que suposa un increment de personal del 10%. De les 33 persones, 27 són dones i sis són homes. Per funcions, tretze corresponen a personal bibliotecari i tècnic, tretze són auxiliars i sis són altres tipus de personal.

Les despeses corrents i d'inversió de les biblioteques han estat de 940.168 euros, l'11,2% menys respecte a les registrades l'any anterior. El 71% (667.145 euros) correspon a despeses de personal; el 17,8% (167.769 euros) a despeses d'activitats i altres; el 5,9% (49.990 euros) a despeses d'inversió, i el 5,2% (55.264 euros) restant a despeses en adquisicions. La totalitat del finançament de la Biblioteca Nacional d'Andorra i la Biblioteca Pública del Govern prové de fons estatals, mentre que per a les set biblioteques restants la font de finançament és comunal.

Activitats culturals

Altra dada feta pública aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern posa en relleu que l'any passat es van fer un total de 839 activitats culturals promocionades pel Govern i els comuns. Això significa una reducció del 37,8% respecte a l'any 2019, quan se'n van dur a terme 1.348.

Quant a l'àmbit de les activitats, un 26,7% del total (224) han estat musicals. Cal destacar l'augment de les exposicions virtuals, que passen de 3 a 84, a causa de les restriccions que s'han aplicat per la crisi sanitària causada per la Covid-19.

Per mes, el juliol ha estat el mes en què s'han fet un nombre més elevat d'activitats culturals, un total de 122, seguit del mes de febrer, amb 119.

La parròquia amb més propostes culturals realitzades és Escaldes-Engordany, amb un total de 133 activitats, seguida d'Encamp, amb 119. Destaquen també els 216 esdeveniments del Govern, en els que s'hi inclouen propostes de l'Arxiu Nacional, l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, la Biblioteca Nacional i la Biblioteca Pública de Govern i activitats promogudes per l'àrea d'Acció Cultural del Govern.

S'han comptabilitzat un total de 180.604 assistents als 839 esdeveniments culturals. Aquesta xifra representa una reducció del 47,3% respecte a l'any anterior. Aquesta reducció ve motivada per les restriccions aplicades a causa de la crisi sanitària causada per la Covid-19, assenyalen des d'Estadística.

Per tema, les exposicions virtuals han estat les que més públic han aplegat, un total de 77.007 persones, seguides de les manifestacions de cultura popular, amb un total de 29.922 persones. Cal destacar l'augment de 807 a 77.007 respecte a les xifres de l'any 2019 dels assistents a les exposicions virtuals.

El mes amb més assistents ha estat març, amb un total de 45.174 persones. Aquesta xifra representa un 55% més que l'any anterior. Aquest augment ve donat, principalment, pel nombre d'assistents a les exposicions virtuals que ha dut a terme el departament d'Acció Cultural del Govern.

Quant a parròquia, la que ha acumulat un major nombre de persones durant l'any 2020 ha estat Escaldes-Engordany, amb un total de 29.500, un 48,9% menys respecte a l'any anterior. Destaca l'augment del 157% dels assistents als esdeveniments del Govern.

Quant als visitants als museus i monuments d'Andorra, es va registrar un total de 86.893 persones, el que equival a una reducció del 61% respecte a l'any anterior.

Pel que fa als museus, el nombre de visitants han estat 58.650, un 60,8% menys. Els de titularitat nacional van rebre 19.378 visitants, un 55,5% menys que l'any anterior; els comunals 19.049, un 46,8% menys, i els privats 9.833, el que equival a un 79,8% menys. Pel que fa als museus de titularitat mixta, s'han rebut un total de 10.390 visitants, un 52,1% menys.

El museu més visitat d'Andorra ha estat el Centre d'Art d'Escaldes-Engordany, amb un total de 9.503 visites.

D'altra banda, els visitants als monuments han estat 28.243, el que equival a una variació d'un 61,3% menys que el 2019. Els de titularitat nacional han rebut un total de 24.449 visitants, un 63,2% menys. Els de titularitat comunal han rebut 3.794 visitants, un 41,4% menys. El monument més visitat ha estat Sant Joan de Caselles, amb un total de 9.156 visitants.