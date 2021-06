Andorra programa 60 nits d'estiu als museus

Escaldes-EngordanyAmb l'arribada de l'estiu, i com ja és tradició de cada any, tornen les Nits d'estiu als museus, un cicle d'activitats culturals impulsades per la Taula de Museus d'Andorra. Enguany, hi haurà 45 activitats entre el 2 de juliol i el 18 de setembre, amb un total de 60 nits amb actes programats, la majoria dels quals seran gratuïts. Durant la presentació del programa, el tècnic de museus del ministeri de Cultura i Esports, Eduard Tarrés, ha manifestat que la idea d'aquestes nits és "programar activitats culturals pensades per la gent d'Andorra" perquè tinguin una excusa per apropar-se als museus d'una forma diferent. A més, ha comentat que a l'hora de planificar les activitats "s'ha tingut molt en compte el talent local" i ha ressaltat que la programació ofereix un gran ventall d'opcions per a tots els públics i per a tots els gustos.

Entre les diferents entitats organitzadores, a banda del ministeri de Cultura, també hi ha el Museu Carmen Thyssen Andorra, el MW Museu de l'Electricitat i els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. En aquest sentit, Tarrés ha declarat que també s'han creat sinergies amb altres institucions com poden ser l'ONCA, Cal Pal o el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

Per la seva banda, la cap de producció de la Fundació ONCA i també cap de projectes del Museu Carmen Thyseen, Teresa Areny, ha destacat la capacitat que ha tingut la Taula de Museus per unir esforços i poder "crear un bé comú perquè els nostres equipaments funcionin i tinguin vida". Així, Areny considera que aquestes nits permeten captar un públic diferent que si no hi hagués aquesta suma d'arts escèniques, no aniria als museus. També "és molt important que sigui per a un públic del país perquè puguin ser ambaixadors dels nostres museus", ha dit.

Pel que fa a les activitats, el tret de sortida serà el 2 de juliol a les 21.30 hores al Camí Hidroelèctric d'Engolasters amb una visita inèdita i una observació astronòmica. De fet, el responsable del Museu de l'Electricitat, Kàtia Vilana, ha indicat que per aquest estiu, des de FEDA Cultura organitzen tres nits d'astronomia, ja que era una petició del públic. Tot i així, ha explicat que seguiran oferint les tradicionals activitats de cada any com la dansa 'Dones d'aigua' o la visita teatralitzada, "per endinsar-nos en la història de FEDA". Com a novetat, també oferiran quatre curtmetratges amb un missatge de protecció del medi ambient, més concretament del medi aquàtic, que es faran a Engolasters en col·laboració amb el festival Ull Nu.

Areny ha destacat que per primera vegada, el 31 de juliol, es faran diferents passis d'una visita teatralitzada al Museu Carmen Thyssen. "Hem intentat lligar l'art del museu amb autors coetanis de l'època", ha dit, afegint que es farà amb artistes del país. A més, la fundació ONCA i el Thyssen organitzaran dos concerts. En termes generals, Areny ha remarcat que el sentit d'aquestes nits és que són eclèctiques, perquè aglutinen diferents tipus d'arts.

Al llarg de tot aquest període, també destaquen les diferents rutes de descoberta d'Encamp organitzades per Casa Cristo; el joc d'escapada 'La Mina', per descobrir la Ruta del Ferro; l'exposició de Toulouse-Lautrec al CAEE; les diferents rutes teatralitzades per Andorra la Vella i l'espectacle de dansa contemporània al Santuari de Meritxell. Del total de les 45 activitats, el ministeri de Cultura n'organitza 13 i Tarrés ha destacat la xerrada 'Sangre blanca' que es durà a terme al Museu Nacional de l'Automòbil el 25 d'agost a les 21.30 hores a càrrec de l'advocat peruà, Rolando Edison, que es troba a la residència Faber Andorra. El punt final serà el concert 'Diàlegs per a violí i violoncel' amb un duo de l'ONCA a l'era gran de Casa Rossell a les 20 hores el 18 de setembre.

Tot el programa compta amb música, visites teatralitzades, jocs d'escapada, cinema, dansa, microteatre, tastos de vins i itineraris, entre altres propostes. Finalment, el tècnic de museus ha comentat que per tal de respectar les restriccions sanitàries, les activitats tindran un aforament limitat i per aquest motiu "és molt important que la gent que vulgui participar faci reserva prèvia".