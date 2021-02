Aposta decidida pel flamenc per continuar impulsant la cultura

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria continua promocionant la cultura a través d'esdeveniments i actuacions a la parròquia. 'Verde que te quiero verda-Laurèdia Flamenca' és el títol que engloba els diferents cicles de cap de setmana que la corporació impulsarà al llarg d'aquest any amb la finalitat d'apropar la cultura del flamenc als ciutadans lauredians i de la resta del país. Segons ha explicat aquest dimarts el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, es tracta d'un acte "molt diferent del que anem fent fins ara", però "agafa tot el sentit perquè la comunitat del flamenc ha de tenir cabuda als actes de la parròquia".

El projecte sorgeix de la col·laboració entre el comú i Dolors Vallespí, exresident al país actualment instal·lada a Cadis, on treballa com a impulsora de projectes de flamenc. La idea, per tant, té com a finalitat "crear ponts entre les meves dues terres", ha manifestat. Vallespí ha recordat que el flamenc va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 2010, i en aquests moments, "la cultura forma part de l'estratègia europea més important per fer front a la crisi de la Covid-19".

Així doncs, el primer cicle del projecte s'iniciarà del 5 al 7 març, i estarà dedicat a la figura de la dona en el flamenc. La celebració inclourà dues estrenes d'espectacles sota el títol 'Flamencas. Memorias de mujer' i comptarà, a banda de quatre 'bailaors', dues 'cantaoras' i un guitarrista, amb la presència d'Antònia Jiménez, "una de les figures més importants del sector", i amb una actuació de la companyia flamenca 'La Lupi', 'bailaora' escollida per Miguel Poveda durant la seva gira de major importància. També hi haurà cursets de ball, guitarra i 'cante'.

Precisament, un dels cursets de ball estarà especialment dirigit als sèniors amb unes classes accessibles per a tothom i especialment dinamitzades per aquest col·lectiu. Vallespí ha comentat que durant aquests dies la voluntat "no és només tenir la part artística, sinó que també encabirem continguts com formació, divulgació, conferències, exposicions o tallers infantils", sempre tenint en compte "el vessant social".

El format de cadascun dels cicles s'anirà repetint al llarg de l'any. El segon tindrà lloc el 23, 24 i 25 d'abril, coincidint amb la celebració de Sant Jordi; del 12 al 18 de juliol se celebrarà festival d'estiu, el plat fort del projecte, i el 5, 6 i 7 de novembre tindrà lloc el darrer cicle, en coincidència amb la data en què la Unesco va definir el flamenc com a patrimoni immaterial.

L'ambaixada espanyola també col·laborarà amb aquesta activitat cultural, ja que entitats tan properes a la institució com la Junta d'Andalusia o la Diputació de Cadis són col·laboradors directes del festival. En aquest sentit, l'ambaixador Àngel Ros ha indicat que "el flamenc és un dels símbols més coneguts de la cultura espanyola", i aquest fet ajuda a "trobar noves oportunitats dins del sector artístic". A més, ha manifestat que la cultura "és una de les peces importants de la futura economia espanyola" i, per tant, des de l'ambaixada "és un orgull que a Sant Julià hi hagi un esdeveniment d'aquestes característiques". Ros ha definit la parròquia com l'indret referent a Andorra en matèria educativa i cultural.

Sant Julià com a Institut de Recerca

Preguntat sobre la candidatura de Sant Julià per esdevenir Ciutat creativa en el món de les arts i la cultura popular per la Unesco, Majoral ha anunciat que la corporació treballa "intensament" a fer de la parròquia un "Institut de Recerca a Andorra i als Pirineus" en relació amb el món de l'art popular. D'aquesta manera es podria assolir un dels dos principals objectius que demana la Unesco per atorgar la certificació, com són definir projectes de futur a mitjà o llarg termini. L'altre requisit és comptar amb una part històrica que relati la tradició cultural laurediana.

Segons Majoral, l'obertura del termini per a les candidatures "hauria de sortir al març" i, sempre que la situació sanitària ho permeti, s'hauria de presentar abans del juliol. "Per part del comú és una candidatura que ja tenim molt avançada" i, fa uns dies, es va iniciar un concurs públic per començar a crear els vídeos necessaris a presentar a l'organisme.