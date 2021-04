Armin Van Buuren i David Guetta, plats forts de l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaL'Andorra Mountain Music es reprèn enguany com la primera edició del festival que l'any passat es va veure cancel·lada per la pandèmia amb més força que mai. Els famosos DJs internacionals Armin Van Buuren i David Guetta seran els encarregats d'obrir i de tancar un festival que oferirà des del darrer cap de setmana de juny i fins a l'últim de juliol un concert cada dissabte a les 21 hores a la plataforma de Soldeu. "Volem portar artistes de renom internacional que aportin turistes a Andorra per posicionar-nos com un destí que interessi per la seva oferta", ha declarat la ministra de Turisme, Verònica Canals, durant la presentació del festival, que a banda, també comptarà amb quatre dels cinc artistes o grups que havien de protagonitzar l'edició de l'any anterior.

Tal com ha declarat la ministra, aquest festival va néixer amb "la necessitat urgent per reactivar el turisme" que s'emmarca dins de la campanya d'estiu i que anirà acompanyat de diferents noves accions i esdeveniments complementaris amb l'objectiu que es pugui tenir "un bon estiu". L'any anterior, l'Andorra Mountain Music s'havia de celebrar a l'agost, i enguany es farà als mesos de juny i juliol "per desestacionalitzar el turisme". Per la seva banda, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha manifestat que es tracta d'un festival adreçat tant al públic estranger com andorrà amb una combinació d'estils musicals que aniran des del pop fins a la música electrònica amb el fet diferencial i distintiu que serà "en un enclavament de muntanya" a l'aire lliure. Entre els principals objectius hi ha el de poder generar visites i pernoctacions al país, dinamitzar l'oferta turística d'estiu i "projectar Andorra com una destinació cultural", ha indicat.

L'estrena del festival el dissabte 26 de juny serà amb el DJ holandès Armin Van Buuren, que a banda dels seus millors èxits, presentarà el seu darrer àlbum 'Balance' en un concert d'aproximadament 90 minuts. El seguirà el dissabte 3 de juliol, l'artista Mónica Naranjo que ja estava prevista per l'any passat i que actuarà acompanyada d'un piano. D'altra banda, el dissabte 10 de juliol serà el torn de Bob Sinclar, coincidint amb el pas del Tour de França pel Principat "per atraure el públic francès", ha manifestat Budzaku durant la presentació. El següent cap de setmana serà el torn de Don Diablo, el dissabte 17 de juliol i de cara al 24 de juliol es podrà gaudir del grup Texas. Finalment, tancarà el festival David Guetta el dissabte 31 de juliol. Budzaku ha confessat que han estat perseguint l'artista francès perquè pogués venir al Principat i ha declarat que gràcies "al vincle personal i professional que té amb Andorra" ha estat més fàcil que pugui venir.

Amb aquesta cartellera 360 graus, Budzaku ha remarcat que hi haurà tres dels deu millors artistes de música electrònica del món. A banda dels concerts principals, el recinte obrirà portes a les 18 hores amb una àmplia oferta de restauració i fins a les 21 hores hi haurà diferents concerts de teloners, tant del Principat com internacionals, que juntament amb la cartellera principal, farà que hi hagi un total de divuit actuacions. L'aforament, tot i tenir capacitat per 40.000 persones, es limitarà a 4.000 per la pandèmia de la Covid-19, tot i que depenent de la situació sanitària, el director general d'Andorra Turisme ha manifestat que existeix alguna possibilitat que es pugui ampliar. A banda, el recinte estarà dividit en vuit parcel·les per afavorir la distància de seguretat. Quant a les mesures sanitàries treballades amb el ministeri de Salut, a banda de l'ús de la mascareta i de la utilització de gel hidroalcohòlic, l'organització es reserva el dret de fixar la realització de tests d'antígens gratuïts a tots els assistents si la situació sanitària ho requereix, exceptuant aquells espectadors que presentin un certificat de vacunació o proves PCR negatives. "Volem fer esdeveniments nous amb un risc controlat", ha indicat Budzaku.

Les entrades del festival es posaran a la venda a partir del 6 de maig a través d'establiments turístics, agències i turoperadors, de la pàgina d'Andorra Turisme o per Ticketmaster. Hi haurà tres categories de preu segons el concert. Per una banda, per a Armin Van Buuren i David Guetta tindran un cost de 49 euros més 5 euros de gestió; les de Texas costaran 29 euros, més 3,70 euros de gestió; i les de Mónica Naranjo, Bob Sinclar i Don Diablo valdran 25 euros i 3,60 euros per gestió. A més, s'oferirà la possibilitat de comprar entrades combinades per Armin Van Buuren més Bob Sinclar; Armin Van Buuren més Don Diablo; David Guetta i Bob Sinclar; o per David Guetta i Don Diablo. Aquestes tindran un cost de 66 euros més 5 euros de gestió. A banda, les entrades combinades amb paquets de nit d'hotel disposaran d'un descompte del 25%.

Budzaku ha manifestat que anunciaran el retorn que pugui generar el festival al país un cop finalitzi, però ha confessat que entre el que tenen de despesa i d'ingressos, esperen tenir una despesa neta de 600.000 euros en els millors dels casos i de 800.000 en els pitjors. Tot i això, ha remarcat que en cas que s'hagués de tornar a cancel·lar, "no tindríem una despesa addicional en aquest sentit".

D'altra banda, amb un estiu on es preveu una certa mobilitat per Europa, Canals ha expressat que "en aquesta carrera per ser atractius cal sortir el primer i amb una cartellera potent" com aquesta. El festival també ve a suplir el Cirque du Soleil que no vindrà enguany, i la ministra ha manifestat que el sector hoteler veu amb bons ulls aquest festival i la campanya d'estiu i "em consta que volen començar ja a treure treballadors dels ERTOs i obrir de cara a l'estiu".