Arrenca la Festa Major de la Seu d’Urgell amb un pregó protagonitzat per sanitaris

Andorra la VellaUna representació del col·lectiu sanitari de la Fundació Sant Hospital (FSH), del Centre d’Atenció Primària (CAP) i de la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell ha llegit el pregó de Festa Major 2021 des del balcó de l’Ajuntament, acte que obre de manera oficial la programació festiva que s’allargarà fins el pròxim dimarts 31 d’agost. Un total de 315 persones han reservat plaça per a assistir a la lectura, que es va celebrar dissabte.

L’acte ha comptat amb la presència de 8 professionals del sector sanitari: Gràcia Gaja Cuni, infermera de la FSH; Raquel Pacheco Molina, auxiliar infermeria FSH; Carmen Aril Peix, coordinadora neteja FSH; Vladimir Lazo Yakimtseva, director assistencial FSH; Cristina Aguar Peñalver, directora d'infermeria FSH; Siomara Lorenzo Fernández, auxiliar d'infermeria Atenció Primària; Mercè Torres Sales, infermera atenció primària de Llar de Sant Josep; i Lorena Gravet Estany, treballadora social de Llar de Sant Josep.

Gràcia Gaja i Carmen Aril s’han encarregat de llegir el pregó i, en acabar, s’ha projectat un vídeo que ha mostrat com els sanitaris han viscut i estan vivint la pandèmia. Aquests professionals han estat acompanyats en aquest emotiu pregó per l’alcalde la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia. En el seu pregó, els sanitaris han explicat en primera persona la feina i l’esforç d’aquest més d’un any de pandèmia: “els sanitaris hi hem estat, hi som i sempre hi serem”, i han remarcat que ha quedat ben clar en aquests mesos “com és d’essencial la nostra feina”.

Els sanitaris també han volgut remarcar en el seu pregó la importància de vacunar-se per doblegar la Covid-19: “les vacunes són la nostra gran esperança. Avui, un 58,5% de persones ja estan vacunades a l’Alt Urgell i des d’aquí fem una crida encoratjant als que encara no ho heu fet, a que us vacuneu per acabar amb aquest malson. No hi ha excuses que valguin, hi ha vacunes suficients per a tothom”.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha agraït als sanitaris la seva feina i dedicació durant tot aquest temps en què ens hem vist sotmesos a la pandèmia, així com que hagin acceptat el repte de fer el pregó d’aquest any, i ha remarcat que “us animo a gaudir de la Festa Major, adaptada però recuperada al costat de la vostra gent estimada, però amb responsabilitat, complint totes les mesures sanitàries, que la pandèmia no s’ha acabat i depèn del nostre comportament que puguem celebrar més concerts, més trobades, més festes majors. Gaudim, però sent solidaris, sent responsables”.