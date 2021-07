Arrenca el XX Campus Universitari de la llengua catalana a Andorra i Girona.

Andorra la VellaUn any més, una quarantena d'estudiants de llengua i cultura catalanes d’universitats d’arreu del món participaran al Campus Universitari de la llengua catalana que organitzen conjuntament el Departament de Política Lingüística del Govern i l’Institut Ramon Llull del 26 al 30 de juliol. Com ja es va fer l’estiu anterior, degut a les restriccions de mobilitat internacional provocades per la COVID-19, aquesta 20a edició del Campus se celebrarà en format digital.

El Campus Universitari de la llengua catalana ofereix als estudiants, gràcies als cursos de llengua i a la participació en un ampli ventall d’activitats culturals, la possibilitat de millorar el seu nivell de català i de conèixer Andorra i Catalunya des de casa. Enguany hi participaran 40 estudiants de 26 universitats d'una quinzena de països diferents. El programa del Campus, repartit en cinc dies, inclou dotze hores de classes de llengua catalana amb professorat especialitzat i set hores més de tallers i activitats sobre aspectes de la cultura dels països que s’expressen en llengua catalana.

Aquest any, el Campus gira al voltant de la cultura contemporània; per tant, hi haurà conferències sobre la música en català des de la dècada dels seixanta fins l'actualitat, un taller de mems, una taula rodona sobre pel·lícules del cinema en català actual i una xerrada amb Dora Sesar, Andrea Nayelli i Michal Brabec, estudiants de català de diversos països, que ens explicaran què ha significat per a ells participar en alguna de les edicions anteriors del Campus.

Una de les activitats estrella d’aquest any serà l’activitat de descoberta d’Andorra, que consistirà en una presentació del país per part de l’escriptor Iñaki Rúbio. Des de l’any 2002, més de cinc-centes persones han pogut completar durant l’estiu la seva formació lingüística en les primeres dinou edicions del Campus.