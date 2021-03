Art urbà amb Sant Gregori i Sant Silvestre a l'Espai Columba

Andorra la VellaReinterpretacions de Sant Silvestre i Sant Gregori donaran vida al voltant de l'Espai Columba i de l'església de Santa Coloma. La ubicació d'aquest art urbà seran als tòtems que hi ha a la plaça l'Espai Columba "per intentar relacionar la instal·lació amb el cicle pictòric del segle XII", ha declarat la cap d'àrea de Museus i Monuments, Marta Planas. Per tant, es vol que les pintures d'aquests dos sants que no s'han pogut projectar ni amb el màping, el qual un es troba a Massachusetts i l'altre està en parador desconegut, passin pel filtre actual amb una mirada dels joves i se'ls hi doni un format més innovador i avantguardista, ha manifestat Planas.

Per tant, des del ministeri de Cultura es llança un concurs internacional per buscar vuit joves d'entre 22 i 35 que hagin cursat estudis de disseny o belles arts, tan nacionals com a estrangers, tot i que s'intentarà "que hi hagi un 50% d'artistes del país", ha indicat la tècnica de l'àrea de Museus d'Andorra, Itziar Badenas. Dins de les actuacions per fer als tòtems, "estem oberts a qualsevol tipus de tècnica" sempre que perduri en el temps, ha indicat Badenas. En total, cada artista seleccionat tindrà dos espais per pintar i n'hi ha un total de 20. Cal recordar, que dos artistes com són Alicia Luño i Judit Rodrigo, ja estan seleccionades, ja que a finals del 2019 ja es va llençar el concurs, el qual per la pandèmia es va veure aturat. En aquell moment, només es van presentar tres propostes, i aquest també ha estat un dels motius pel qual el nou concurs s'ha obert a un públic internacional.

Així, cada artista disposarà de dues parcel·les per pintar, una per la banda de la plaça i l'altra per la banda del pàrquing, on hi haurà un sant a cada costat. Quant a les bases del concurs, es podran trobar a partir d'aquest dimecres al Servei de Tràmits del Govern i les propostes es podran presentar fins al 14 d'abril. Aleshores, un jurat format per la directora de Promoció Cultural, el director de Patrimoni Cultural, la cap d'àrea de Museus, la cap d'àrea de restauració i conservació, dos tècnics de museus i monuments i una persona externa relacionada amb el món de la cultura, analitzaran les propostes a partir del 15 d'abril, i el dia 19 es notificarà els resultats als joves a través de correu electrònic, els quals s'anunciaran públicament el dia 23 d'abril.

Com els tòtems a pintar també són rectangulars però irregulars pel que fa a la mida, ja que varien des dels 2,6 metres fins a l'1,9 metres, també aniran per sorteig, i està previst que les actuacions es diguin a terme entre el 15 i el 22 de maig, coincidint amb el Dia internacional dels museus, el 18 de maig. A més, si la situació sanitària ho permet, també està previst que hi pugui haver públic mentre es duguin a terme les pintures.

Planas també ha estat preguntada pels periodistes sobre la possibilitat de recuperar la imatge d'aquest sant que es troba en un museu de Massachusetts i ha assegurat que ho veu molt complicat. Finalment, sobre la possibilitat de fer nous màpings al país, ha comentat que tot i que la idea és fer-ne més, "no en tenim cap de previst al nostre pressupost". Tanmateix, ha comentat que un bon lloc per posar-ne un seria a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella amb tota la part romànica.