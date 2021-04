Autea inaugura una original exposició fotogràfica per donar visibilitat a l’autisme en l’edat adulta

Andorra la VellaEntre camises, jerseis i pantalons hi ha la mirada curiosa dels cinc joves que protagonitzen l'exposició fotogràfica 'Mira'm', una iniativa de L’Associació del trastorn de l'espectre de l’autisme d’Andorra (AUTEA) per donar visibilitat a l’autisme en l’edat adulta. En un acte a porta tancada, degut a les restriccions d’aforament per la Covid-19, l'entitat ha inaugurat aquest dilluns a la tarda l’exposició, que representa l’acte central de commemoració del Dia mundial de conscienciació de l’autisme 2021. La mostra de retrats consta de 15 fotografies a color i blanc i negre que s’han ubicat en diferents espais de les dues plantes de la botiga Massimo Dutti de la capital.

La inauguració ha comptat amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Victor Filloy i de fins una cinquantena de convidats entre els que es trobaven les famílies dels protagonistes de l’exposició, membres del Grup Jove d’Autea, de la junta de l’associació i alguns representants de la societat civil.

La presidenta d’Autea, Inés Martí, ha assegurat que "sovint posem el focus en els nens amb autisme però ens oblidem de l’edat adulta i creiem que és important tenir-los en compte en l'àmbit social i laboral". Des de l’associació s’està treballant per donar visibilitat a una etapa de la vida en la que segons Martí “les persones amb TEA pateixen una situació d’abandó social, i per extensió també les seves famílies”. Martí ha fet una crida “a treballar plegats per no deixar cap persona amb TEA desatesa”. La idea de fer l'exposició en una botiga, segons ha explicat Martí, "va ser precisament per trencar i sorprendre, perquè normalment només un grup determinat de persones acostuma a anar a una exposició, i en canvi, fer la mostra en una botiga de roba permetia arribar a molt més públic, tant el que vol veure l'exposició com el que va a la botiga a comprar i descobreix les fotografies". En aquest sentit, el personal de Massimo Dutti ha estat prèviament informat i conscienciat "perquè puguin respondre a les persones que vulguin saber què són les fotografies i els ho puguin explicar amb prou informació".

Després ha pres la paraula l’Eva Flotats, psicòloga especialitzada en autisme, que ha fet èmfasi en la importància de la comunicació no verbal per a algunes persones amb autisme amb alta necessitat de suport. I així, “una mirada és converteix per aquestes persones en el instrument més potent que tenen per comunicar-se amb nosaltres” ha explicat Flotats, que ha ressaltat que “la seva mirada és completament pura, innocent i transparent, un perfecte reflex de com se senten i del que necessiten”. Per acabar, també ha reclamat serveis específics i recursos per a l’edat adulta “per seguir treballant la inclusió, en un món que ha d’adaptar-se a ells”.

Els assistents han gaudit d’una lectura de textos per part de joves en treball inclusiu TEA del Servei SRCA del SAAS i per part del Joan Hernández, responsable del programa per a les persones de la Fundació ONCA, que ha amenitzat la vetllada amb la seva música.