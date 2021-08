El bar ple, la plaça buida

EncampMalgrat que la plaça dels Arínsols era pràcticament buida, Encamp ha gaudit aquest dilluns del ritme del grup Van'd Bolo. I és que la majoria dels assistents s'hi havien anxovat a la terrassa de Can Fontcuberta per poder prendre una cervesa mentre escoltaven les animades versions de la banda. L'impediment -a causa de la pandèmia- de poder fer consumicions mentre es balla ha traslladat els encampadans i les encampadanes al bar del costat, que quedava físicament limitat per les tanques i les cintes de la policia municipal.

El grup Van'd Bolo ho ha donat tot de si davant dels infants i les famílies que preferien moure l'esquelet abans que el beure, i ha agraït la mirada llunyana dels padrins que seien còmodament en bancs i jardineres mentre escoltaven la música. Han estat molt pocs els que han aprofitat les cadires que el comú ha posat a disposició dels qui les volguessin agafar i totes les mesures sanitàries s'han complert durant la celebració de l'esdeveniment. Encara que s'hagin hagut de fer amb restriccions, enguany les festes majors d'Andorra han tornat als carrers i han recuperat l'esperit festiu propi dels estius.

El grup Van'd Bolo ha ofert la millor versió d'algunes de les cançons de més èxit de la dècada del 2000, amb melodies de Bruno Mars i Black Eyed Peas. Val a dir que el concert ha començat amb una hora de retard, però és que l'espectacle d'acrobàcies amb bicicleta "BMX", que també es feia a la plaça, estava massa animat com per trencar les il·lusions de la gent. La música de Van'd Bolo ha estat la cloenda de la Festa Major d'Encamp, que posarà el seu punt final amb els focs artificials d'aquesta nit al Pont de Riberaigües. La de la parròquia alta és una de les darreres festes majors que s'han dut a terme, a l'espera que Santa Coloma celebri la seva.