Bonell confia que el Classicand es consolidarà a mig-llarg termini

Andorra la VellaLa segona edició del Clàssicand ha continuat la seva trajectòria aquest dissabte amb el concert exclusiu de Pasión Vega, en el que és el seu debut cantant al país. Amb més del 70% de les localitats ocupades, l'espanyola ha creat un repertori especialment per al festival on ha pogut repassar grans temes presents en els llargmetratges de Pedro Almodóvar com 'Quizás, Quizás, Quizás' o 'Encadenados'. "És una ajuda en la desestacionalització de la temporada, que crec que es veurà encara més gent que vindran a gaudir d'aquests espectacles" ha esmentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Un factor a tenir en compte en aquest aspecte és la venda d'entrades a última hora, les quals depenen de la meteorologia. D'altra banda, ha assenyalat la importància de posicionar els escenaris en espais emblemàtics del territori, en aquest cas als jardins de Ràdio Andorra, perquè "aquells que no ho coneixen, que aprofitin i ho visitin". Per la seva part, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha mencionat que, tot i ser la nit inicial, l'any passat van engegar el projecte amb la idea de tenir una continuïtat que s'ha assolit.

El festival va néixer amb el focus instaurat en "eliminar els diferents esdeveniments que hi havia i centrar-ho només en un" ha explicat Budzaku. Volent atraure a un tipus de turisme diferent del del Jambo Street Music o l'Andorra Mountain Music, Clàssicand està començant a ser una marca enfocada en la difusió internacional. "És un altre tipus de música i és molt important tenir-ho a Andorra per poder comunicar-ho fora" ha afirmat, qualificant-ho com a "punt diferenciador". Encara que als països veïns tenen una percepció de la cultura molt alta, oferint esdeveniments de gran nivell, el director d'Andorra Turisme ha assegurat que la visibilitat va creixent, sempre tenint present que la música clàssica aplega un públic de nínxol. "Quan vam començar amb el Cirque du Soleil, sabíem que en dos anys no tindríem problema pel soroll que faria fora d'Andorra, això és diferent" ha revelat. Amb tot, ha incidit en el fet que és una iniciativa del ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el ministeri de Turisme, una proposta nacional que surt de l'habitual i que "s'ha de valorar, perquè en altres països no es busca aquesta diferenciació". L'ajuda de dos bancs, dos comuns, dos ministeris i totes les parts implicades en el projecte, són molt importants en el seguiment del festival.

Com a proposta innovadora d'enguany, la direcció va decidir que les actuacions creades específicament per a Andorra, també es poguessin gaudir fora de les fronteres. "És una idea per abaratir costos i fer-ho més sostenible" ha declarat Bonell, volent incloure també els diferents escenaris en els quals s'han programat més d'un concert. "Una de les característiques d'aquest festival és l'entorn, perquè estem parlant de llocs a l'aire lliure emblemàtics i esperem que la part qualitativa de les actuacions estigui al mateix nivell que l'organització" ha revelat Budzaku.

L'exclusivitat potser seria l'atractiu més concret, segons ha mencionat el director, tret que no aïlla la idea de poder acabar realitzant un festival on s'inclogués dates a Espanya i França. "Si el mateix artista toca a tres hores en cotxe d'aquí, no té gràcia, però en música clàssica és més important l'obra que l'artista" ha assenyalat. L'estil aporta aquest punt sinèrgic amb altres festivals, sobretot quan s'està en una fase embrionària, però també s'ha de veure contactes, organització, coneixements, entre d'altres que en aquest cas ho té el director Joan Anton Rechi.

Possible nova edició

Just donant la benvinguda a aquesta nova edició, Bonell ha declarat que pensar en la següent encara no és realista. Actualment, Clàssicand 2024 compta amb prop del 70% de les entrades venudes pels vuit concerts de pagament, on l'únic que ja penja el cartell de 'sold-out' és el de Benjamin Appl amb 'Forbidden Fruit' que es realitzarà a la sala dels Passos Perduts de la Casa de la Vall (aforament limitat). Tot i que esperen més afluència de gent que en l'edició anterior, saben que és molt difícil poder fer càlculs a l'inici. "Aquest és un festival que necessita temps perquè es consolidi i és un objectiu a mitjà-llarg termini" ha confessat. Així doncs, la voluntat està i de moment, només se sap que l'assistència no determinarà la seva continuïtat.

Appl, les germanes Lèbeque i molt més

La següent cita d'aquesta 2a edició del Clàssicand està programada pel 31 de maig a la plaça del Consell General, on es durà a terme la representació de 'Il trionfo del tempo e del disinaganno' de G.F. Hänsel per part de l'orquestra Vespres d'Arnadí. El primer plat fort arribarà amb l'inici del mes de juny, on les germanes Lèbeque ompliran de màgia l'Auditori Nacional amb la seva versió de l'obra de Philip Glass, 'Triologia Coctau'. Tan sols un dia més tard, el 2 de juny, l'orquestra Franz Schubert tocarà la mítica banda sonora del llargmetratge 'Star Wars' i d'altres peces conegudes del compositor John Williams. Al migdia, però, la violoncel·lista Carolina Bartumeu i la pianista Miriam Manubens rendiran homenatge a Gabriel Fauré en la primera actuació nacional i gratuïta, a l'esglèsia de Sant Martí de la Cortinada.

Benjamin Appl portarà el 3 de juny la seva obra 'Forbbiden Fruit' amb aforament reduït (80-90 persones) en un espai inèdit: la sala dels passos perduts de la Casa de la Vall. El torn de la dansa serà per divendres 7 de juny a l'aparcament de Santa Coloma amb la companyia 'Stockholm 59° North' i l'espectacle 'On the Nature of Rabbits'. Tot seguit, el cap de setmana s'iniciarà amb la interpretació dels textos d'Edgar Allan Poe per l'actor francès Lambert Wilson i l'arpista Xavier del Maistre. En aquesta obra de dissabte a l'Auditori Nacional, s'espera que pugui actuar el guanyador de l'Andorra Sax Fest 2024.

La part més benèfica aterra amb 'Miralls' d'El Petit Liceu. L'espectacle dirigit als més petits de la casa, amb l'objectiu d'apropar-los la cultura, tindrà dues sessions (a les 12 i 17 hores del 9 de juny) amb entrades a 10 euros. La recaptació anirà destinada a la botiga solidària de la Creu Roja. El festival conclourà amb el 'Clàssic-end', un espectacle gratuït a la plaça de la Rotonda on es preveu fusionar l'aigua i les llums de les fonts amb la música de l'ONCA, que aniran acompanyats de vocalistes andorranes.