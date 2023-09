Bonell remarca al consell assessor que els entorns de protecció seran un dels grans reptes de la legislatura

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha presentat les principals línies estratègiques que guiaran la política del Govern en l’àmbit del patrimoni cultural durant aquesta legislatura. Ho ha fet a la primera reunió del nou consell assessor de patrimoni cultural, celebrada aquest divendres a l’hotel Rosaleda d’Encamp, seu del ministeri. La digitalització del fons de la Biblioteca Nacional i de l’Arxiu Nacional i els entorns de protecció són dos dels grans reptes.

Així, Bonell ha refermat l’aposta per continuar avançant en la digitalització del fons de la Biblioteca Nacional i de l’Arxiu Nacional, per garantir-ne la conservació, facilitar-ne la recerca i gestió, i promoure’n la divulgació i el seu accés.

També s’ha tractat l’estat dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural i la necessitat de continuar treballant en la seva delimitació a la vegada que s’avança en la proposta del nou text legal en matèria de patrimoni cultural. En aquest sentit, cal recordar que la voluntat del Govern és donar preferència a la delimitació dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural que formen part de la candidatura multinacional que vol ser inclosa a la llista representativa del patrimoni mundial, 'Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra'.

Finalment, també s’ha tractat la proposta d’iniciar el procediment per incloure cal Call, del Forn de Canillo, a la secció segona de l’inventari general del patrimoni cultural, com a bé immoble inventariat. Ha estat valorada favorablement per tots els membres del consell i ha generat un debat al tomb de les particularitats de l’arquitectura tradicional de muntanya.

A la reunió hi han assistit, a banda de la titular de Cultura, Joventut i Esports, Isabel de la Parte, Rut Casabella, Montserrat Martell, Clara Arbués, Francesc Rodríguez, Isabel Rogé, Albert Roig i Lídia Torres.