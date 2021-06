Borís I passejarà excentricitats per Engordany

Escaldes-EngordanyEls dies 7 i 8 d'agost i 18 i 19 de setembre tornen els 'Turistes i banyistes' a Escaldes-Engordany. Els preparatius per a la quarta edició d'aquesta proposta ja han començat i de fet ara es busquen la trentena d'actors i actrius que formaran part de la representació de les diferents escenes que transcorren per Engordany. La directora artística del projecte, Irina Robles, que juntament amb Juanma Casero tornen a estar al capdavant de l'obra, ha fet una crida a la ciutadania perquè s'engresqui a formar part de la representació. No cal tenir experiència prèvia en el món del teatre i també incideix en el fet que "els assajos són molt fàcils de fer", ja que no cal que estiguin tots els actors i actrius junts sinó que s'assaja per escenes. Com cada any aquesta quarta edició també tindrà novetats entre les quals la incorporació del personatge de Boris I "que passejarà les seves excentricitats pel nucli d'Engordany" i també es podrà veure Jacint Verdaguer.

Robles ha destacat que fins que no saben ben bé el perfil dels actors i actrius no s'acaben de decidir les escenes o fins i tot se n'escriuen de noves. També ha anunciat un "petit canvi en el recorregut". I es repetiran algunes de les escenes que més èxit han tingut al llarg d'aquests anys que tal com ha destacat Robles conformen "els 'hits' de l'estiu i la gent té ganes de veure-les". Es tracta "d'escenes que funcionen molt bé" i que es combinaran amb altres de noves, per crear al·licients a aquells espectadors que repeteixen any rere any. A més, ha manifestat que hi haurà altres novetats que ja s'aniran anunciant. D'aquesta manera, els dos directors artístics treballen en l'elaboració del nou guió basant-se en moments històrics de la parròquia i personatges que hi han tingut algun tipus "d'implicació i rellevància". Robles ha recordat que l'objectiu d'aquesta visita teatralitzada a Engordany és "posar a l'alça la parròquia de l'aigua, les fondes, les termes, els primers turistes i banyistes, les tradicions, els usos i costums..." és a dir, explicar diferents històries amb una base històrica a partir de la qual deixen "anar la imaginació".

La cap del departament de Cultura del comú d'Escaldes-Engordany, Anna Garcia, ha recordat que aquesta proposta va néixer amb motiu de la commemoració del 40è aniversari de la parròquia i que des de llavors ha "tingut molt èxit" sobretot entre els ciutadans del país. "Ens fa moltíssim plaer tornar a desenvolupar el projecte" que transcorre a Engordany i permet descobrir "carrerons, placetes i espais amagats", ha destacat Garcia, que ha afegit el fet que sigui una proposta que compta amb la implicació ciutadana, ja que la voluntat és que "la gent se'l faci seu" i sigui un "contrapunt" al pessebre vivent de l'hivern. Garcia ha aunciat que es manté la visita nocturna del dissabte i que les sessions que s'oferiran aniran de dos quatre en funció de les restriccions sanitàries, ja que es vol "donar cabuda al màxim de gent".