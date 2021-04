Es busquen relats solidaris durant la pandèmia

Andorra la VellaEl ministeri d’Afers Exteriors fa una crida a la participació al projecte 'Junts malgrat la distància: construir noves solidaritats en un món en mutació', una iniciativa de diplomàcia cultural a nivell internacional sorgida de la delegació de la Unió Europea al Consell d’Europa. Es tracta d’un projecte que, passat un any després del primer impacte, vol captar diferents punts de vista sobre com les persones han afrontat la crisi sanitària provocada per la pandèmia de SARS-CoV-2 i també els reptes que se’n deriven amb valors positius com la humanitat, la dignitat o la solidaritat, informen des del Govern.

Les persones que vulguin participar-hi han d’enviar una fotografia i un petit relat on expliquin un acte de solidaritat que hagin viscut durant aquest temps, o un agraïment a alguna persona o col·lectiu que hagin tingut una rellevància especial durant aquest any.

Entre tots els participants, el jurat escollirà una trentena de fotos basant-se en el criteri artístic, la història que s’explica o la zona geogràfica des d’on envien el material. Les imatges seleccionades formaran part d’una exhibició virtual que es farà a la tardor –i que podria ser també en format presencial si l’evolució de la pandèmia ho permet–, un llibre fotogràfic i una col·lecció de postals.

Per participar en la campanya cultural cal omplir un qüestionari i enviar al material abans del 31 de maig. Per als candidats que presentin la informació en francès, cal fer-ho a l’enllaç https://forms.gle/N7hbPBkzVU8tr1mH6. Per als participants en anglès, l’enllaç és https://forms.gle/Z9x4MH7Hv2kQa4v87. La iniciativa pot seguir-se també a les xarxes socials sota l’etiqueta #TogetherInTheDistance.