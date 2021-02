El CAEE exposa cartells republicans propagandístics de la Guerra Civil a Catalunya

Escaldes-EngordanyFa més de 80 anys que la Guerra Civil espanyola va finalitzar, però segons la responsable del Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE), Ruth Casabella, "encara no s'han tancat totes les ferides". Així, amb la voluntat d'apropar al públic el contingut històric, artístic i emotiu d'aquella època, l'equipament cultural ha inaugurat aquest divendres l'exposició 'Cartells de la Guerra Civil a Catalunya', una mostra formada per 51 imatges, una cinquantena del bàndol republicà i només una del nacional, que té com a objectiu mostrar als assistents com l'art del disseny dels cartells arriba a la seva màxima expressió durant aquests anys, amb la finalitat de sensibilitzar la població pel que fa al conflicte bèl·lic. L'accés a l'exposició és lliure i estarà disponible fins al pròxim 3 d'abril.

Casabella ha assenyalat que hi ha imatges que mostren símbols del comunisme, del nazisme, així com missatges de diferents ideologies. "És una exposició molt completa", ha indicat. La majoria de les instantànies han estat cedides per l'Arxiu Nacional de Catalunya, però l'exposició s'ha completat gràcies a aportacions de l'arxiu històric de la parròquia i també a la cessió de material per part d'un particular. A més a més, per donar més realisme a la mostra, des del CAEE han reproduït una trinxera des d'on resistien els republicans. El fet que només hi hagi una escena del bàndol nacional, segons Casabella, és perquè "mai van donar importància a tots aquests elements de difusió i trasllat de missatges", a banda que "la qualitat artística dels seus cartells no és tan bona".

Per la seva banda, el conseller de Vida Cultural i Aparcaments del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha manifestat que, des del seu departament, la idea és "sensibilitzar a la gent amb tot el que és l'ambient de l'època perquè, si no, el discurs queda fora de context". D'aquesta manera, segons el responsable comunal, l'exposició s'ha posat en marxa gràcies a les bones xifres de visites obtingudes al CAEE al llarg del 2020. "Hem d'agrair a la gent de la parròquia i de tot el país que ens hagin permès tenir aquestes grans xifres de freqüentació", ha explicat. El que s'intenta és alternar entre exposicions més populars amb aspectes més específics i, per tant, imatges relacionades amb la Guerra Civil espanyola són interessants per a totes aquelles persones vinculades al món artístic, històric i de comunicació política.

A banda d'aquesta mostra, el Centre d'Art d'Escaldes-Engordany també ha dissenyat activitats complementàries. Els dies 24 de febrer i 24 de març, a partir de les 20.30 hores, tindran lloc dues visites nocturnes per l'exposició; el 27 de febrer, de les 17 a les 18.30 hores, se celebrarà un taller per a famílies i infants que consistirà en la creació de cartells; el 2 de març a les 20 hores la periodista Eva Arasa farà una xerrada al centre; el 10 de març a les 20.30 hores es durà a verme una visita per parlar del paper de les dones a través dels cartells, i també hi haurà visites guiades per a escolars.

El CAEE ha estat el museu més visitat d'Andorra al llarg del 2020, en un context d'incertesa i de crisi sanitària. Casabella ha comentat que gairebé s'ha registrat l'arribada de 10.000 visitants, i és per això que conclòs afirmant que "la gent del país s'ha bolcat amb les institucions culturals".