Cal Pal edita un llibre de gran format per redescobrir els orígens a través de la pedra seca

La CortinadaCal Pal ha editat una acurada tria d'imatges del fotògraf Jaume Riba amb textos de l'arquitecte, professor d'Estètica de l'Art i comissari independent, Pedro Azara, que porten el lector a un viatge a través del temps. 'Primera pedra, la pedra seca a Andorra' és un llibre de gran format i molt visual a través del qual el lector pot descobrir els orígens d'Andorra fent un viatge a través de les construccions de pedra seca que encara es conserven al país. L'obra ha estat possible gràcies a la selecció que s'ha fet entre els centenars d'imatges que en els darrers anys ha realitzat Riba arreu del Principat, visitant els indrets on es troben aquest tipus d'edificacions.

La publicació, que es posarà a la venda a l'FNAC a partir del 16 de juny, s'ha presentat aquest dimarts als jardins de Cal Pal, i ha comptat amb la participació, entre d'altres, del director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, les ministres de Cultura i Esports i Medi Ambient, Sílvia Riva i Sílvia Calvó, i els cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy.

La historiadora de l'art, Natàlia Chocarro, coordinadora de la publicació, ha destacat que "preservar el patrimoni artístic i cultural, conèixer-lo, analitzar-lo i prendre'n consciència de la seva significació, ens va dur a elaborar el llibre". Durant la seva intervenció, ha afegit que es tracta "d'un assaig visual on les fotografies de Jaume Riba i la paraula de Pedro Azara s'estrenyen en una constel·lació que ens remet a la petjada llunyana de l'ésser humà".

Per la seva banda, Riva ha fet valdre totes aquelles iniciatives que promouen projectes “on no arribem a nivell institucional” que, per altra banda, “ens recorden la necessitat de remar tots junts amb elements que potser no estan presents en la nostra agenda quotidiana”. De fet, el projecte de la pedra seca va ser dels primers amb els quals es va trobar la ministra en assumir la cartera de Cultura i, en aquest sentit, ha manifestat la importància de recuperar aquesta tècnica “i donar-li l’espai d’agenda que requereix”. Durant el seu discurs, a més, ha assenyalat que “el Govern donarà suport a l’inventari d’estructures en pedra seca”, el qual serà més fàcil acabar d’elaborar gràcies a la publicació d’aquest llibre.

A l’últim, Choy ha manifestat que quan el comú va rebre la proposta de creació d’aquest llibre “ja vam observar que es tractava d’una iniciativa engrescadora”. Així, ha indicat que “des del comú som molt sensibles amb la necessitat de protegir, posar en valor i conservar els béns immobles fets amb la tècnica de la pedra seca” i, per aquest motiu, “des de fa anys donem suport a la confecció de l’inventari”. Pel que fa a la publicació, “es tracta d’una combinació perfecta entre la foto impecable del Jaume Riba i els textos escrits amb cura i poesia del Pedro Azara” ha dit, afegint que la publicació també “convida a passejar per les construccions de pedra seca del país”.