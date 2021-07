Cal Pal es mou a ritme de jazz i tango

OrdinoEls ritmes del jazz i el tango han harmonitzat la vesprada d'aquest dimecres a la Cortinada. En el marc de les Nits obertes d'Ordino, el grup Guitar Bellows ha actuat a Cal Pal davant d'una vintena de persones, que han pogut gaudir de la reinterpretació que els dos integrants -Pilar Planavila (acordió) i Manu Suárez (guitarra elèctrica)- han fet d'aquests gèneres musicals. Amb el programa nomenat 'Jazz Manouche & Nuevo Tango', s'han pogut escoltar peces de Django Reinhardt, amb el seu Gypsy jazz o Jazz Manouche, que fusiona la tradició musical gitana de l'Est europeu amb el swing dels anys trenta; d'Astor Piazzolla, un dels artífexs de la renovació del tango argentí, o Paco de Lucía, que innova i reinventa el flamenc amb la fusió de noves idees vingudes del jazz. "Tocar en un espai tan magnifíc i amb una història com la de Cal Pal, per a nosaltres és molt important", ha explicat Planavila, que també ha destacat l'aposta que fa l'ONCA per totes aquelles músiques especials per a la societat andorrana. Per la seva banda, Teresa Areny, cap de producció de la Fundació ONCA, ha manifestat la seva satisfacció de "poder col·laborar tants anys en aquest tipus d'activitats amb el talent dels nostres músics".

La Fundació ONCA, entitat impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, ha col·laborat una vegada més en el cicle de Nits obertes d'Ordino i de les Nits d'estiu als museus d'Andorra. La pròxima actuació serà el pròxim 5 d'agost al Museu Carmen Thyssen Andorra, de la mà del grup Marta Urzaiz & Gerard Pastor. L'entrada a aquests concerts és gratuïta, però s'ha de fer reserva prèvia.

El concert d'aquest dimecres a la nit a Cal Pal.