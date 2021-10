Cap de setmana llarg d'artesania a les Fontetes

La MassanaLa massanenca plaça de les Fontetes és, des d'aquest divendres i fins dimarts vinent, l'escenari del Mercat de Tardor. “La plaça de les Fontetes s’està consolidant com a espai per celebrar diferents esdeveniments populars i això és molt positiu perquè es tracta d’una ubicació molt cèntrica, que permet crear sinergies amb altres accions, com per exemple les Jornades de Cuina de Tardor, que es fan a la Massana durant tot el mes d’octubre”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

Cada mercat tindrà una ambientació diferent, per dotar-la d’un al·licient afegit. Si la primera fira va ser medieval i la de tardor és romana. Hi ha una vintena de parades, tant de fora com de comerciants del país, que exposen productes artesanals: joieria, roba, mel i altres productes gastronòmics.

S'organitzen activitats complementàries, com tallers de reciclatge i manualitats. També s’han programat espectacles, com un concert de Think Twice (dissabte, 9 d’octubre, a les 19.30h), circ amb Riguel (dissabte a les 18h i a les 19 h) i un vermut musical amb discjòqueis (diumenge, 10 d’octubre, a les 12 h).

Els horaris són: divendres, de 15 a 22 h; de dissabte a dilluns, de 9 a 22 h; i dimarts, de 9 a 15 h.