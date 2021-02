Carnaval telemàtic a Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria també celebrarà activitats durant el mes de febrer per celebrar el Carnaval, malgrat que la pandèmia obliga a establir al cent per cent el format telemàtic. La corporació ha presentat aquest dimarts un programa reinventat amb la principal premissa de prescindir de totes les accions que puguin provocar aglomeracions de persones. Així, entre les principals novetats d'aquest any hi ha la creació d'un concurs de Carnaval en dues modalitats: la de disfresses i la d'aparadors. La primera, oberta a ciutadans de dins i fora de la parròquia, tindrà com a premis vals que es podran bescanviar als comerços de la vila i, la segona, oferirà premis en metàl·lic als propietaris dels establiments millor classificats.

Segons ha explicat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, "s'han destinat 2.500 euros en premis que hauran de revertir a la parròquia". Es tracta, per tant, d'una iniciativa que està sent molt ben acollida pels propietaris, que en aquests moments de dificultat econòmica, optaran a un premi en metàl·lic i tindran la possibilitat de generar ingressos gràcies als xecs que es lliuraran al concurs de disfresses, que seran de 200, 150, 100 i 50 euros en el cas de participar de manera individual, i de 300, 200, 150 i 75 euros en el cas que es participi per famílies o per grups de convivència. En el cas del concurs d'aparadors, els comerciants podran endur-se premis en metàl·lic de 600 (primera posició), 400, 200 i 100 euros.

Per tal de decidir els guanyadors, es farà una votació que serà popular en un 40% i el jurat, format per personalitats vinculades al món de l'art, determinarà el 60% restant. Tot aquell que vulgui participar en el concurs, que se celebrarà del 13 al 16 de febrer, ho podrà fer mitjançant una inscripció a la plana web del comú. El dia 22 de febrer s'anunciaran els guanyadors.

D'altra banda, en el marc del projecte 'La Cultura no s'atura', aquest divendres, 12 de febrer, l'auditori Claror del Centre cultural lauredià acollirà, a partir de les 20 hores, una actuació de la formació andorrana 'Punkers Loves The 80's'. L'entrada tindrà un preu de 5 euros i l'aforament estarà limitat al 30% de l'auditori. Rogé ha comentat que el grup "farà un concert que sortirà de l'habitual", ja que comptarà amb una primera part més tranquil·la per acabar amb una música més festiva. L'actuació també es podrà seguir en 'streaming' a través del canal de YouTube d'agenda.ad. Aquest mateix divendres, a més, la corporació farà arribar l'esmorzar a les escoles de la parròquia, ja que enguany no es podrà tenir lloc la tradicional desfilada pels carrers.

Per la seva banda, del 16 al 19 de febrer, l'Escola d'Art laurediana oferirà una programació "molt atractiva" adreçada a infants d'entre 5 i 13 anys. Durant tota la setmana, els nens i nenes d'entre 5 i 7 anys gaudiran de tallers de disfresses, mentre que els joves d'entre 8 i 13 anys es dedicaran a fer tallers amb fusta, macramé, esgrafiat sobre ceràmica i sabons de glicerina.

Per últim, el 18 de febrer tindrà lloc el Cicle de cinema d'animació, una iniciativa impulsada conjuntament amb l'ambaixada de França a Andorra. Així, s'oferiran dues sessions dels millors curtmetratges d'animació de l'edició del 2020 del festival Annecy. La primera, a les 18 hores, anirà adreçada a infants d'entre 6 i 12 anys, i la segona, a les 20 hores, serà per adolescents i adults. Caldrà fer reserva al web del comú.