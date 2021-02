Un Carnestoltes més enllà de les disfresses

La setmana de Carnaval al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Ordino ha tingut de tot, excepte disfresses. I no perquè el tècnic socioeducatiu Marc Vallès no les hagi proposat, sinó perquè els joves que van a esbargir-se a l'espai ja n'estaven una mica tips de perruques, vestits estrafolaris i jugar a ser una altra persona. A la tercera planta de l’edifici ‘Casa Pairal’ (el que era abans la biblioteca), el Punt Jove permet als nois i noies d’entre 12 i 29 anys ser ells mateixos: “aquí no imposem ni obliguem a res; volem que vinguin a fer el que realment els ve de gust, com jugar a la ‘play’, a jocs de rol, a xerrar i berenar, fer Tik Toks… des del PIJ, el que fem és desenvolupar els seus interessos i facilitar-los els espais i les eines necessàries”, comenta Vallès.

Durant tota la setmana de Carnestoltes han preparat un seguit d’activitats que han permès als joves ordinencs experimentar amb les seves aficions. “A través de l’Instagram hem organitzat un petit torneig de futbol, hem anat al centre 360° per desfogar-nos i fer una mica el boig, hem fet una excursió amb raquetes i hem dinat plegats, hem preparat tallers de pintura i modelisme… en definitiva, des del comú i molt especialment el departament d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, s’han volgut donar tots els recursos per poder tirar endavant aquesta setmana, i jo crec que els joves ho han agraït, només cal veure-lis les cares de contents!”, ha expressat el tècnic sociocultural d’Ordino.

Malgrat que els hagués agradat tenir més joves, la normativa sanitària ha limitat l'aforament de les activitats. “L'espai que tenim al PIJ és gran, però no puc ficar 30 joves de cop si vull mantenir les distàncies, així que hem fet grups de sis, perquè la ràtio d'un tècnic, amb sis joves, és adequada”, i ha afegit que “els joves ja s'han fet a la idea que la Covid-19 ens acompanyarà durant molt de temps, així que ho tenen molt interioritzat i a nivell de normatives no se'ls ha hagut de repetir res, més enllà d'alguna mascareta baixada”. Com s’ha fet altres anys, el Punt d’Informació Juvenil d’Ordino ha treballat conjuntament amb el Punt 400 de la Massana per fer alguna activitat conjunta, ja que “l’objectiu és agrupar recursos i intentar connectar els joves d’Ordino amb els de la Massana, per la proximitat de les nostres parròquies".

El Punt d'Informació Juvenil dóna suport i orientació als joves de la parròquia en un espai de servei públic i gratuït que ofereix informació i assessorament per a que els joves es puguin desenvolupar i créixer en la societat actual. El local consta d'una sala de treball, una zona de consulta de material bibliogràfic i de premsa, una zona d'accés a internet i connexió Wifi gratuïts, i un taulell d'anuncis amb ofertes de treball i habitatge.