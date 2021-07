ON-Carrer torna a portar la música arreu del país

Andorra la VellaLa Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, tornarà a omplir les places i els carrers d'arreu del país amb el cicle d'estiu nomenat ON-Carrer. Sota el lema 'La música surt al carrer', un total de 26 grups actuaran per totes les parròquies entre el dilluns 12 de juliol i el divendres 27 d'agost.

El cicle d'estiu manté el format de l'edició anterior amb un caire 'casual' evitant la concentració de públic i afavorint la "sorpresa" de trobar-se la música pels carrers. Totes les actuacions es presentaran en format acústic amb gèneres musicals diferents, com la clàssica, el jazz, la música electrònica, la cançó d'autor, el blues, el swing o la música tradicional. En total, 50 artistes en seran els protagonistes formant part de deu solos, vuit duets i vuit formacions de trio.

Segons la cap de Producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, "aquesta segona edició del cicle d'estiu ens encoratja a continuar treballant pels artistes del país, havent rebut de nou un gran nombre de propostes diverses i interessants. Alguns dels artistes ja es varen estrenar l'any passat, però d'altres, s'hi han afegit enguany fet que ens enorgulleix. La complicitat dels departaments de cultura dels comuns del Principat és vital per continuar treballant per la cultura andorrana i en aquest sentit, des de la Fundació ONCA, agraïm la seva estreta col·laboració. El cicle és el fruit d'un joc a tres bandes: artistes, parròquies i Fundació ONCA".

ON-Carrer anirà fent una gira arreu de les set parròquies i el recorregut serà el següent: s'iniciarà la setmana del 12 de juliol a Encamp i el Pas de la Casa amb els grups Joan Acoustic Simulator, Alberto Herrera Trio, Quim Salvat, i Jordi Gendra. La setmana del 19 de juliol serà el torn d'Ordino amb un únic dia d'actuació, el dimecres, dia 21, amb Martha Roquett, Julia Amor i Guillem Tudó amb 'La chanson française'. La Massana acollirà el cicle la setmana del 26 de juliol amb el duet Green Note, Holt & Vuelcom i Old School. A partir del 2 d'agost, el cicle arribarà a Canillo de la mà de Teresina Serra, AXEL HIT & VIT2BEAT-Retrospectiva i el duet Think Twice Band. La setmana del 9 d'agost es farà a Escaldes-Engordany amb la música del duet JAMP, Trio Goldberg, Trio D3, Lady Scarlett i Messin' with the keys. A Andorra la Vella, el cicle se celebrarà la setmana del 16 d'agost i es podran escoltar les actuacions de les Antònies Darkness, La Sonsoni, el duet Ismael González, B Sharp Trio i Vibrand en clau de soul. El cicle finalitzarà la setmana del 23 d'agost a Sant Julià de Lòria amb el Duet Khalm, 'La flauta màgica' a càrrec de Pamina Trio i el swing americà dels 60 als 80 de Guillem Tudó.