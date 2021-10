Casamajor i Albà, plats forts d'una Escena Nacional amb aforaments diferents, el 100% a Andorra i el 70% a Sant Julià

Sant Julià de LòriaAquest octubre arrenca la 59a Temporada de Teatre conjunta entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella que s'allargarà fins al gener. Com a novetats, per aquesta edició, la capital recupera el 100% d'aforament als seus dos espectacles al Centre de congressos, i Sant Julià de Lòria el manté en un 70%. Així, Sant Julià de Lòria aposta per produccions de la JONCA i de l'Escena Nacional d'Andorra (ENA), una de les quals és dirigida per Roger Casamajor, i Andorra la Vella manté l'humor com a eix principal dels seus espectacles amb una obra de Guillem Albà.

Durant la presentació de la nova temporada, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, ha exposat que pel que fa a l'aforament, han decidit començar a poc a poc i el mantindran en un 70%. Pel que fa a la parròquia laurediana, les obres principalment seran a les 21 hores a l'Auditori Claror. D'altra banda, el conseller de Cultura i Promoció Turística d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha expressat que les representacions teatrals seran al Centre de congressos de la capital a les 20.30 hores amb un aforament del 100%. "Volem apostar perquè es comenci a normalitzar l'aforament als teatres" i per accedir-hi, s'haurà d'acreditar estar vacunat amb el certificat de vaccinació, presentar una prova PCR o TMA recent, un test d'antígens o haver passat la malaltia. Canturri ha comentat que hi haurà un punt de control a l'entrada i que la mascareta també serà obligatòria durant tot l'espectacle.

El festival s'iniciarà aquest dissabte 9 d'octubre a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria amb l'obra 'Arrels d'Arreu', una producció de la JOCAND. En aquest sentit, el director artístic de l'ENA, Alfons Casal, ha manifestat que la direcció i la posada en escena serà a càrrec d'Ester Nadal, per "començar a treballar un altre tipus de proposta teatral". Tal com ha explicat, es tractarà d'un espectacle en format de teatre documental que parlarà "del pont generacional entre els avis i els nets", i com aquest pont mostra que no hi ha tantes diferències entre les dues generacions. Les entrades per aquesta obra aniran des dels tres fins als dotze euros.

La següent proposta a la parròquia laurediana serà l'obra de Jordi Pere Cerdà, 'Quatre dones i el sol' dirigida per Roger Casamajor, en una producció de l'ENA. Hi haurà dues representacions, el dijous 28 i el divendres 29 d'octubre. Codina ha manifestat que l'ENA s'ha establert a Sant Julià de Lòria com a residència artística des de l'agost per a treballar l'obra. Per la seva banda, Casamajor, ha explicat que han plantejat la representació de forma professional, assajant cada dia, amb l'objectiu de poder portar l'espectacle fora d'Andorra, i Casal ha confirmat que ja hi ha converses amb diferents sales de cara el 2022. Pel que fa a l'obra, Casamajor, ha avançat que mostraran la lluita de quatre dones que viuen aïllades a la muntanya en la cerca de la seva llibertat tant física com espiritual. Aquesta és la primera obra que dirigeix l'actor i ha expressat que se sent molt a gust dirigint i que per tant, la seva intenció és poder fer-ne més. En aquest cas, el preu de l'entrada serà de 22 euros.

Enguany, Sant Julià de Lòria també inclou dues obres en francès per aprofitar la programació de l'ambaixada francesa. La primera serà 'La nuit du cerf' de la companyia Cirque Le Roux el dimecres 24 de novembre, i cada entrada tindrà un cost de 22 euros. La segona serà l'obra infantil 'Prise de terre', de la companyia Le Poisson Solunle. Codina ha comentat que ja havien fet alguna obra en francès per a públic infantil i que havia tingut molt èxit. "Li volem donar força i sortida pels escolars de l'escola francesa", ha indicat la cònsol major, qui ha afegit que aquesta obra es farà el divendres 26 de novembre a les 19 hores. L'entrada serà gratuïta pels infants i tindrà un cost de cinc euros pels acompanyants. Finalment, Sant Julià de Lòria també inclou dins la temporada les quatre representacions dels Pastorets que es faran entre el desembre i el gener.

Pel que fa a la capital, a banda del festival de Pallasses i del teatre infantil al Teatre Comunal, també han afegit dues obres d'humor a la temporada. "L'any passat ja ens vam voler centrar en les obres d'humor perquè la gent pugui riure i gaudir en aquest moment de sortida de la pandèmia", ha remarcat Canturri. L'obra 'Jaleiu' de Guillem Albà i la Marabunta es representarà el dijous 11 de novembre. D'altra banda, el dijous 2 de desembre serà el torn de l'espectacle 'Concerto a Tempo d'Umore', d'Orthemis Nova Orquestra de Cambra de l'Empordà. Canturri ha explicat que l'obra està basada en una orquestra de 12 músics que barregen humor i música amb temes de famosos intèrprets de música clàssica. El conseller també ha informat que les entrades per aquestes dues obres tindran un cost de 22 i 20 euros respectivament. A més, els posseïdors del carnet jove, la targeta magna i la targeta d'or i plata gaudiran d'un 50% de descompte de les obres a la capital i d'un 25% a Sant Julià de Lòria.