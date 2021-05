Catherine Métayer deixarà la direcció del Cor dels Petits Cantors al setembre

Andorra la VellaCatherine Métayer deixarà de ser la directora oficial del Cor dels Petits Cantors el pròxim mes de setembre, passada la festivitat de Meritxell. Després de 30 anys al càrrec, aquest dilluns ha reconegut que "continuaré donant suport al cor", tot i que d'aquí a poc temps s'encetarà el procés de selecció per ocupar la vacant. Precisament, el president de l'entitat, Carles Enseñat, ha dit que no s'agafarà la primera persona que passi a l'atzar, ja que la voluntat és seguir amb l'esperit de continuïtat i cercar algú que "pugui estar 30 anys més si pot ser". Així, ja s'ha començat la tasca d'anàlisi per veure quin és el perfil més adequat, i ha ressaltat la importància que el candidat o candidata mantingui una bona relació amb Métayer, a qui se li buscarà algun altre lloc a ocupar, sigui com a Presidenta d'Honor o en algun càrrec "més executiu".

El Cor Nacional dels Petits Cantors tornarà a pujar als escenaris després de més d'un any sense poder actuar davant del públic a causa de la pandèmia. El concert tindrà lloc aquest dissabte i diumenge, a les 20 hores ambdós dies, al claustre del Santuari Nostra Senyora de Meritxell, a Canillo. La idea és dur a terme una celebració a l'aire lliure, en la qual es permetrà l'entrada d'una quarantena de persones, per donar pas a un retrobament entre els Petits Cantors i el públic. L'actuació serà possible gràcies a l'aportació de 3.000 euros que el Club Internacional d'Andorra, entitat coneguda al país per col·laborar amb causes benèfiques, ha fet prèviament.

Es representarà l'obra 'Jubilate Deo', de Dan Forrest, tot i que s'ha dividit en set parts, cadascuna amb una llengua diferent. Aquest fet, precisament, "és l'originalitat de l'obra" que, a més, "compta amb una articulació molt maca i la gent quedarà molt sorpresa". Així mateix, Métayer ha afegit que s'ha dissenyat una actuació amb un doble cor, ja que, com a novetat, també hi participaran els integrants del Cor de la Cambra de les Valls d'Andorra, per la qual cosa s'aplegaran més d'una 50 de persones per fer els cants. Métayer ha expressat, a més, les complicacions aparegudes en els assajos arran de la Covid. És per això que ha indicat que s'han fet grups per tal de garantir la distància social, però els confinaments per contacte d'alguns dels infants durant les darreres setmanes han dificultat tota la preparació.

Per la seva banda, el director del Club Internacional d'Andorra, Simon Binsted, ha dit que l'aportació al cor es va decidir de manera unànime en el si de la junta del club i, malgrat les dificultats econòmiques que es travessen, han pogut contribuir finalment amb 3.000 euros que, precisament, fan possible la celebració de l'esdeveniment. El Club Internacional d'Andorra compta amb gairebé 650 socis i, al llarg dels últims mesos, han destinat prop de 100.000 euros a causes benèfiques, entre les quals s'inclou el fons solidari del Govern creat arran de la pandèmia o el Banc d'Aliments.