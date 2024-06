El CEO de Twitch reviva una polèmica sexual a un directe de Rubius a Andorra

Andorra la VellaDan Clancy està sent tendència cada dia a diversos països per la seva gira a Europa, amb motiu de la desbandada de streamers a Kick, i que ja ha deixat tota mena d’informacions sobre la dolenta situació econòmica de Twitch que ja ha registrat pèrdues. A més de polèmiques amb un greu ensurt al directe del streamer espanyol Nate Gentile on es va poder veure contingut pornogràfic dins dels seus reels de ‘Tik Tok’.

Ahir el CEO de Twitch va arribar a Andorra on va passejar pel país, a banda de reunir-se amb diversos creadors de continguts com Grefg, Nexxuz amb qui va anar a jugar al pàdel. Segons Grefg, va bromejar al mateix Clancy que també té la intenció de canviar-se a Kick.

Posteriorment, es va reunir amb el Rubius per a una entrevista i parlar no només sobre Twitch també videojocs, tendències i cultura. Clancy va revivar la polèmica del contingut pornogràfic perquè mostrant el seu mòbil al directe de Rubius va tornar a ensenyar el contingut sexual del seu algoritme, fins i tot la paraula ‘tetas’ va ser tema destacat a Argentina per aquest fet.