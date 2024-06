El CEO de Twitch amb el Rubius i Grefg a Andorra

Andorra la VellaDan Clancy, el CEO de Twitch es troba de gira per Europa arran l'èxode d'streamers a la plataforma competent 'Kick'. Una plataforma que ofereix els creadors de contingut més llibertat d'expressió i més monetització. Davant d'aquests dos grans atractius Twitch ha perdut influència dins del món del 'streaming' i per aquest motiu Clancy ha viatjat a reunir-se amb tota mena d'streamers de parla hispana, tal com va avançar aquest diari.

Per consegüent molts dels creadors de continguts més coneguts a Espanya resideixen a Andorra pel que el CEO de la plataforma lila no ha perdut l'ocasió de venir al Principat i oferirà juntament amb el Rubius un directe a tall d'entrevista a les 20h. Segons Movistar, Rubius planeja que sigui una trobada sense cap mena de tabú i que es puguin parlar de temes incòmodes per a qualsevol empresari sobre la seva empresa.

Auronplay i Grefg han rebut invitacions de Clancy, però les han rebutjades per diferents raons. Auronplay va declinar la invitació per una conversa al setup de Clancy, preferint possiblement veure'l en privat. TheGrefg, també va rebutjar una proposta per jugar un partit de pàdel amb Clancy i Gemita, tot i que li va semblar una idea divertida.

Grefg finalment s'ha reunit amb el CEO de Twitch arran insinuar que no quedaria amb ell per fer un directe de la sèrie Bellum 2, ja que el directe estava programat pel dissabte 15 de juny a les 17:00, una hora en què preferia dedicar-se al seu contingut.

D'altra banda, Dan Clancy ha estat objecte de polèmica recentment perquè en un streaming amb un dels seus treballadors/creadors, al canal de Nate Gentile, va mostrar contingut al seu mòbil i es va poder veure en reiterades ocasions contingut pornogràfic pel que molts usuaris han fet meme i critiques cap a Clancy.