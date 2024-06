El CEO de Twitch visitarà Andorra arran l'èxode d'streamers a Kick

Andorra la VellaÉs impossible que la directiva de Twitch no sigui conscient del que està passant al sector, amb un èxode de streamers llatinoamericans a Kick i una onada de crítiques massives a la plataforma lila per una sèrie de decisions desafortunades.

És possible que el seu CEO, Dan Clancy, vulgui tranquil·litzar la comunitat espanyola d'alguna manera, començant per visitar alguns dels streamers més importants del nostre país per parlar amb ells i interessar-se per la seva vida.

Arribada a Andorra: Dissabte 15 de juny

Així ha estat: el CEO de Twitch ja està per Espanya i ha començat una ruta en què visitarà al voltant de 40 streamers, concedint-los una entrevista i passant una estona amb ells fixant-se en el seu contingut i la seva rutina.

Aquesta visita és vista com un intent per part de Twitch de reconnectar amb la comunitat i abordar les preocupacions que han sorgit recentment. La comunitat espera que aquestes trobades proporcionin respostes i solucions als problemes actuals de la plataforma.

Diferències Econòmiques entre Twitch i Kick

El poc reconeixement econòmic que reben els streamers per part de Twitch és un fet conegut. La plataforma morada on emeten els seus directes la gran majoria de streamers únicament els premia amb tan sols un 50% de cada subscripció. No obstant això, li ha sorgit un gran rival en la figura de Kick a l'hora de fer directes.

Kick és una plataforma de streaming d'origen australià que està en funcionament des del 2022 de la mà de Stake, una empresa de jocs d'apostes. La moderna pàgina per emetre contingut en directe gratifica els streamers amb el 95% del que paguen els espectadors per cada subscripció. Quins són els avantatges de Kick respecte a Twitch?

A més de la gran diferència econòmica que reben els streamers pel que fa a les subscripcions, també cobren el 100% de cada donació. Quant als espectadors, aquests tenen l'avantatge principal que no hi ha anuncis. La qualitat d'imatge també és superior a la de Twitch.

Quins desavantatges té Kick?

Per a molts, l'inconvenient més gran és de naturalesa moral per l'estreta relació que manté la plataforma amb els jocs d'apostes, però deixant això a consideració dels creadors, el que avui dia és una realitat és que la visibilitat a Kick és menor. L'empresa australiana no compta amb la base d'usuaris de Twitch i això es nota en les xifres d'audiència.