Sergi Mingote, Núria Picas, l'Everest i el fons marí de Costa Rica, protagonistes del Cicle de cinema de muntanya i de viatges

Ordino / la MassanaL'expedició a l'Everest de Javier Camacho, la vida de Núria Picas, un homenatge a l'alpinista mort recentment Sergi Mingote i el fons marí de Costa Rica són les propostes més destacades que es podran veure enguany al Cicle de cinema de muntanya i de viatges que s'ha presentat aquest dimarts en roda de premsa telemàtica. El programa d’enguany estarà format per sis sessions, entre el 18 de febrer i el 24 de març, que tindran lloc a l’Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino i al teatre de les Fontetes de la Massana.

La cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, ha afirmat que "tornarem a tenir un cicle ple d'aventures i ganes de superació per compartir experiències amb la passió per la muntanya i els viatges, tot i que lamentablement serà una edició marcada per la pèrdua de l'alpinista Sergi Mingote, un dels convidats que teníem, i per això li dedicarem un homenatge". L'homenatge serà el proper divendres 12 de març, a les 21 hores, a l'Auditori Nacional, amb la presència del seu amic Josemi Herrera, que repassarà el seu llegat i explicarà les vivències al seu costat.

Segons Guillem Forné, conseller de la Massana, "el cicle de cinema sempre ha pretès fer conèixer els llocs més allunyats i interessants d'aquest planeta, amb un rerefons mediambiental amb l'objectiu de conscienciar dels perills de l'espècie humana per al nostre entorn i enguany, a més, ens permetrà obrir la ment del dia a dia per la pandèmia i conèixer noves experiències".

Ramon Casabayó i Lluís Manel Montoro mostraran en un documental, el proper 17 de març a les Fontetes, la seva experiència al fons marí de Costa Rica, en concret a l'illa del Coco, un indret on van poder conviure amb taurons i mantes. "Té una riquesa infinita sota l'aigua, sobretot quant als taurons, que estan protegits; a tothom li ve al cap aquells grans bancs de taurons, que neden junts i n'hi ha centenars, doncs aquesta és l'illa perfecta per poder-los veure, interactuar amb ells i desmitificar la idea que el tauró va a per tu, ja que no és així, al contrari, de fet són molt tímids, i si fas una mica de soroll ja se'n van i s'escapen", han explicat.

Javier Camacho, fotògraf especialitzat en paisatges naturals, alpinista i viatger incansable, explicarà la seva expedició a l'Everest. A través d’una selecció de fotografies, mostrarà els paisatges més imponents captats en el camí a l’Everest, cim que va assolir el 16 de maig del 2018, després d’una lluita contra les adversitats, en una mostra de superació personal. Destaca també la visita de Núria Picas, el proper 10 de març a les Fontetes, que farà un repàs de la seva trajectòria també amb un muntatge fotogràfic.

L'entrada a les projeccions és lliure, però cal reserva prèvia al lloc web http://www.4tickets.es/comuordino. L'aformanent estarà limitat en cada sessió en funció de la situació sanitària, i hi haurà un col·loqui amb els protagonistes. El cicle és una activitat que organitza conjuntament el comú de la Massana i el comú d’Ordino per 13a vegada, i que compta amb la col·laboració de Viladomat Esports i la Fundació Muntayencs per l’Himàlaia.