Clara Segura, Bruno Oro o Joan Pera, principals noms de la 58a Temporada de Teatre

Andorra la VellaAndorra la Vella i Sant Julià de Lòria continuen apostant per una cultura segura en temps de la Covid-19 amb la 58a Temporada de Teatre conjunta, que un any més se celebrarà a les dues parròquies. Per aquesta edició, els dos comuns han preparat sis espectacles, tres per cada parròquia amb una clara aposta per la comèdia. "Esperem que la gent s'ho passi bé amb la comèdia i l'humor" perquè "ara més que mai necessitem riure", ha explicat el conseller de Cultura i Promoció Turística d'Andorra la Vella, Miquel Canturri. En aquest sentit, grans noms de la comèdia catalana com Carles Sans, Clara Segura, Bruno Oro o Joan Pera conformen part de la programació d'aquesta nova edició de la temporada de teatre, on també hi haurà un espectacle d'una companyia nacional a cada parròquia, ha manifestat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina.

El festival s'iniciarà el proper 4 de març amb l'obra 'Per fi sol' de Carles Sans al Centre de congressos d'Andorra la Vella a les 20.30 hores. Tal com ha explicat Canturri, es tractarà un espectacle en format de monòleg on Sans repassarà els 40 anys del Tricicle. De fet, a la capital s'ha avançat l'horari dels tres espectacles. "Pensem que és bo començar a posar uns horaris a l'europea" perquè la gent vagi aviat al teatre i potenciar el comerç i la restauració quan se surti de veure l'espectacle.

Pensem que és bo començar a posar uns horaris a l'europea " Miquel Canturri

La següent proposta a la capital també serà al Centre de congressos, el proper 15 d'abril a les 20.30 hores, amb l'obra 'Cobertura' amb Clara Segura i Bruno Oro, on es podran veure alguns dels personatges de la sèrie televisiva 'Vinagre'. Canturri ha recordat que aquesta obra ja s'havia programat en la passada edició que es va haver de suspendre per la pandèmia. Finalment, la Jove Companyia d'Andorra tancarà la temporada a Andorra la Vella, el proper 16 de maig al Teatre Comunal a les 18 hores. Sota la direcció de Juanma Casero i Irina Robles s'interpretarà 'La tercera onada', un drama que versiona el text teatral 'La Ola' i la novel·la 'The Wave'.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, les obres seran a l'Auditori Claror a les 21.30 hores. La primera representació serà el 25 de març amb la comèdia 'Classe', on els actors Pol López, Carlota Olcina i Pau Roca exposaran situacions per reflexionar sobre la gestió de les dificultats. El 29 d'abril hi haurà Joan Pera i David Olivares com a caps de cartell amb el projecte 'Alguns neixen estrellats'. Codina ha comentat que aquestes dues obres tindran un preu de 22 euros, i la darrera, que serà a càrrec de la companyia La Cía, tindrà un cost de 15 euros. Així, Sant Julià tancarà el programa de primavera amb l'obra 'L'avantsala' els dies 20,21 i 22 de maig.

La cònsol menor laurediana ha afegit que les entrades pels estudiants fins a 25 anys tindran un preu de 8 euros. Quant a l'horari, "hem decidit mantenir-lo" tot i no poder potenciar el Mos i Teatre, ja que el ministeri de Salut no ens ho ha acceptat, ha declarat Codina. Pel que fa al pressupost d'aquesta edició, Sant Julià destina fins a 28.000 euros i Andorra la Vella 18.000.

Finalment, el Festival de Pallasses, que acostuma a tenir lloc al maig, es preveu que es desenvolupi a l'octubre amb un format similar de l'edició del 2019 al Teatre Comunal, tal com ha informat Canturri.

Aforaments limitats

Pel que fa als aforaments, es mantenen els que hi havia fins al moment a un 30%, tot i que des de l'executiu els han permès ampliar-ho fins a un 40. Com que continua sent obligatori mantenir un metre i mig de distància "no podem ampliar-ho a un 40%" per tema d'espai, ha declarat Codina. Així, l'aforament serà de 134 persones a l'Auditori Claror, 222 persones al Centre de Congressos i 62 al Teatre Comunal. A més del distanciament, també serà obligatori l'ús de mascareta durant tota la funció per seguir els protocols sanitaris establerts des del ministeri de Salut.

Les entrades es poden adquirir als webs andorralavella.ad/entrades i santjulia.ad/entrades, i al Centre cultural la Llacuna, l'oficina de Turisme d'Andorra la Vella i al Centre cultural i congressos lauredià. En aquest sentit, Canturri ha informat que des d'Andorra la Vella estrenen la possibilitat de comprar entrades per unitats de convivència. Finalment, pel que fa a les entrades, els preus oscil·len entre els 10 i els 22 euros, amb els descomptes corresponents per carnet jove i la targeta magna.