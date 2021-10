Una combinació de jazz i clàssics de Michel Camilo tanca el Narciso Yepes

OrdinoAvui fa 10 anys, el 28 d'octubre de 2011, va ser notícia...

El pianista dominicà Michel Camino actua aquest divendres a la nit a l'Auditori Nacional a Ordino en el marc del Festival Internacional Narciso Yepes. Es tracta del darrer dels concerts del certamen a on Michel Camilo farà un repertori que ell mateix ha qualificat d'eclèctic combinant el jazz i els clàssics.Text: Camilo, en una trobada amb la premsa prèvia a la seva actuació, ha explicat que aquest divendres a la nit no hi faltaran els seus hits, com per exemple Caribe, Rapsody in blue o Two Much, però que la interpretació a piano sol li permet 'més llibertat per canviar de tempos i ritmes, tinc una llibertat molt profunda'.

El compositor és conegut pels ritmes caribenys i les harmonies de jazz que li dóna als seus temes. Camilo ha explicat tota la seva trajectòria musical, des dels seus inicis de forma innata en el nucli familiar on vivia dia dia la música, fins al dia d'avui com a compositor consagrat, passant per la descoberta del jazz als 14 anys, el posterior ingrés a l'Orquestra Simfònica Nacional Dominicana i la descoberta l'any 1979 dels clubs de jazz novaiorquesos, sense deixar d'esmentar el Grammy que va guanyar per Why not.

Michel Camilo ha tingut paraules d'elogi per els noves generacions jazzístiques que ha qualificat de 'brillants'. De fet imparteix classes magistrals cosa que fa que 'conegui le snoves generacions i que jo també aprengui'. A més, Camilo també és el director creatiu de jazz de la Detroit Symphony Orchestra, una tasca que 'consisteix a realitzar experiments'.

Michel Camino està fent una gira tocant amb diferents formats i amb diferents orquestres nacionals. Arriba a Ordino provinent de Zurich on ha actuat al JAZZNOJAZZ Festival fent parella amb Tomatito. Després del Narciso Yepes viatja a Madrid on durant tres dies tocarà amb l'Orquestra Nacional dirigida per Jose'Luis Cobos. Posteriorment anirà fins aTokyo repetint amb Tomatito durant cinc dies, per acabar el mes de novembre al Barcelona Jazz Festival.

L'actuació de Michel Camilo tanca el 29è Festival Internacional Narciso Yepes, un certamen organitzat pel Comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà, i que s'ha celebrat al llarg de tot aquest mes d'octubre on ha destacat l'inici de les actuacions amb el grup Amaral.