Una comèdia “diferent” amb un toc "absurd" per cloure la 58a Temporada de Teatre

Sant Julià de LòriaL'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià ja escalfa motors per acollir la darrera representació de la 58a Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Per tercera vegada, Juanma Casero dirigirà els actors i actrius que formen la Cia. És Grata, una companyia que els propers 20, 21 i 22 de maig, oferiran al públic 'L'avantsala', una actuació que, segons l'elenc, "és diferent del que hem fet fins ara". Es tracta de l'estrena d'un espectacle que ja ha exhaurit les entrades pel passi de dijous i gairebé pel de divendres, però que encara compta amb localitats disponibles per a l'actuació de dissabte.

'L'avantsala' narra la història d'un marit, la seva dona, la cunyada i una autoestopista que s'asseuen en la sala d'espera d'un jutjat per testificar sobre un accidentat cap de setmana al camp. Mentre esperen en la dita sala, els quatre protagonistes de l'obra tracten de posar en comú les versions dels fets ocorreguts. A mesura que avancen les converses, descobreixen fets que desconeixien uns dels altres.

L'actriu de la companyia, Elisenda Palomares, ha explicat que aquesta comèdia "desperta el somriure de l'espectador perquè el text està tractat des de l'absurd" mitjançant situacions quotidianes. "És una obra divertida i diferent del que ha fet fins ara la Cia. És Grata", ja que "ens ha obligat a fer un treball com a actors diferent perquè és molt important la complicitat entre nosaltres". L'actriu ha manifestat que ha estat fàcil respectar els protocols sanitaris durant l'elaboració de la proposta perquè es tracta d'una obra amb només quatre personatges, "i això ho facilita". Així mateix, ha reconegut que "tenim unes ganes boges de pujar a l'escenari perquè és important que la cultura continuï en actiu".

Per la seva banda, Casero ha fet una valoració molt positiva de la proposta perquè "poder arribar a estrenar un espectacle ja és un èxit". "El procés d'elaboració ha estat molt gratificant perquè no hem tingut cap problema dramàtic, ni artístic ni de salut", per la qual cosa la definició de l'actuació ha gaudit d'un "procés molt continuat". "Oferirem una actuació de molta qualitat", ha afegit. Quant a l'arribada de públic, ha posat en relleu que la companyia ja compta amb un reconegut prestigi, per la qual cosa "això ja és un atractiu per a la gent", ja que "venir a veure la Cia. És Grata és sinònim de què passaràs una bona estona".