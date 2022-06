Comencen els treballs de consolidació de l’estructura del colomer de Cotxa a les Bons

EncampEl Ministeri de Cultura i Esports, el comú d’Encamp i la propietat del colomer de Cotxa han iniciat els treballs aquest dilluns per consolidar l’estructura del colomer de Cotxa, situat a la part alta del nucli històric de les Bons, a la parròquia d’Encamp. El colomer de Cotxa és un bé immoble inscrit a l’inventari general del patrimoni cultural i també consta al catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric, monumental i cultural en la categoria de bé cultural parroquial.

Es tracta d'un colomer destacat entre l’arquitectura pròpia del país, tant per la seva antiguitat -datat de l’època moderna-, com per la singularitat del bé immoble, així com per la tipologia a la qual pertany, la de colomer de torre.

El comú d’Encamp, amb l’objectiu de posar en valor el nucli de les Bons, tal i com està fent amb la resta de nuclis tradicionals, està treballant en la creació d’un pla integral que afavoreixi la visió del conjunt històric de les Bons. I és en aquesta línia que, en col·laboració amb el Departament de Patrimoni Cultural, es proposen i recolzen projectes de conservació en aquest conjunt històric.

La propietat del colomer de Cotxa té interès a rehabilitar i conservar el colomer aplicant les mesures de restauració i de conservació necessàries, per mantenir l’estructura i els valors de l’immoble. Per aquest motiu el Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d’Encamp estan disposats a col·laborar en la consolidació i rehabilitació d’aquest bé immoble singular, a fi què se’n preservin els valors patrimonials en la forma més original possible.

Ara s’inicien els treballs preliminars de desbrossat i desenrunat per avaluar l’estat real de l’immoble i fer un projecte que permeti preservar l’interès històric, etnològic, arquitectònic i paisatgístic del colomer de Cotxa.

La propietat del colomer amb l’acord del Ministeri i del Comú manifesta la voluntat de què sigui un espai públic destinat a usos culturals durant un temps determinat, fet que aportarà valor i contingut patrimonial a l’entorn del poble de les Bons.