El comú d'Encamp reobre per Sant Jordi el casal del poble

EncampEl comú d'Encamp reobre per Sant Jordi el casal del poble en un espai de planta baixa just davant de la Valireta. El nou espai serà provisional fins a finals de juny, quan finalitzaran una part de les obres que s'estan realitzant a casa comuna, i el casal del poble retornarà a la primera planta, en el seu espai habitual.

El departament d'Afers Socials ha habilitat aquesta instal·lació comunal de forma temporal per poder oferir com més aviat millor un espai de trobada als padrins de la parròquia, després de l'any llarg de confinament, informne des del comú.

La cònsol major, Laura Mas, que ha estat en contacte amb els representants de la gent gran conjuntament amb el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha remarcat que "des del comú hem estat molt a prop de la gent gran, tot l'aprop que et permet el telèfon i el confinament, ara cal buscar alternatives per oferir-los la possibilitat de recuperar la vida social amb la nova normalitat" però ha remarcat "això sí, amb responsabilitat i procurant totes les mesures de prevenció per evitar possibles contagis en la població més vulnerable".

L'horari serà de 15 a 19 hores i es disposarà d'un espai polivalent per jugar a cartes o altres jocs de taula i poder prendre un cafè.

L'espai estarà supervisat per les tècniques del departament per vetllar i assegurar que es compleixen les mesures de prevenció específiques, com per exemple, dur un registre dels usuaris que accedeixen al servei, comprovar que han omplert un certificat d'autoresponsabilitat assegurant que no presenten símptomes de malaltia aguda i no estan sotmesos a una mesura d'aïllament domiciliari, vetllar perquè els usuaris que accedeixen a l'interior del casal del poble compleixin els requisits d'estar vacunats enfront de la Covid-19 amb almenys una dosi de les vacunes disponibles, i que hagi transcorregut un mínim de 21 dies des de la primera dosi, o bé, haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos, o disposar d'un resultat de serologia positiu dels darrers tres mesos.

El dia de la reobertura el comú obsequiarà tots els padrins i padrines amb una rosa i un llibre sobre la història d'Encamp.