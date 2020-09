El concert d'Ainhoa Arteta recapta 17.000 euros contra la Covid-19

El concert que la soprano basca Ainhoa Arteta va oferir el dissabte passat ha recaptat un total de 17.232,50 euros, un import que es destinarà íntegrament al fons solidari del Govern per pal·liar els efectes de la Covid-19. A través d'un comunicat, des d'Andorra Turisme es destaca l'aportació desinteressada de BancSabadell d'Andorra, Crèdit Andorrà, MoraBanc i Vall Banc, que van adquirir entrades preferencials amb l'objectiu de contribuir també en aquesta causa solidària. Per la seva part, el Consell General va cedir de forma altruista l'espai on va tenir lloc el recital i també hi va haver la col·laboració del comú d'Andorra la Vella, Andorra Telecom i FEDA.

A part de comptar amb la participació de diferents entitats i institucions del país, el concert va servir també per agrair públicament els treballs i esforços de totes les persones implicades en la gestió de la pandèmia de la Covid-19, en especial del personal sanitari, els cossos especials i els treballadors de serveis essencials que també van estar a primera línia treballant durant el confinament.

El recital, que va assolir un 92% d'ocupació, va ser un concert íntim que va servir per repassar algunes de les peces més conegudes d'Isaac Albéniz, cançons clàssiques espanyoles de Fernando Obradors, de Jesús García Leoz, i de Joaquín Turina, i també d'una selecció de melodies d'Enric Granados. La cloenda va ser amb un emotiu 'El cant dels ocells' de Pau Casals.

L'organització del concert es va realitzar seguint les normes de seguretat sanitàries vigents sota la supervisió del ministeri de Salut, tot respectant l'ús de la mascareta obligatòria durant l'esdeveniment i garantint la distància de seguretat entre cadascun dels assistents evitant aglomeracions amb una entrada i sortida de l'espai ordenada. Aquest concert en petit format és l'únic que s'ha pogut celebrar vistes les restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19. La resta d'esdeveniments musicals previstos dins de l'Andorra Mountain Music tindran lloc durant la primavera del 2021.