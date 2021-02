El Cor Rock, Ull-Nu i la SAC es reparteixen 70.000 euros de Cultura

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura i Esports ha aprovat les subvencions per a les entitats culturals que s'atorguen mitjançant conveni. Els ajuts previstos per aquest 2021 permeten reprendre els valors econòmics pactats en els convenis que l'any passat es van veure reduïts, ja que moltes de les activitats que organitzaven les entitats es va haver de cancel·lar per la Covid-19. Des de l'executiu s'ha volgut traslladar la confiança a les associacions perquè durant aquest any es puguin celebrar les activitats habituals, seguint sempre els protocols i mesures sanitàries vigents en cada moment. Així es destina 15.000 euros per al Cor Rock Andorra, 36.000 euros per a l'Associació Ull-Nu i 18.000 euros per a la Societat Andorrana de Ciències.