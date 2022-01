Conversa entre els escriptors Greg Coonen i Iñaki Rubio a la Trenca

Andorra la VellaEl proper dijous 3 de febrer, a les 19 hores, tindrà lloc a la llibreria la Trenca d'Andorra la Vella una conversa entre els escriptors Greg Coonen i Iñaki Rubio sobre l''Andorra d'ahir i la d'avui', arran de les seves respectives novel·les 'La pífia' i 'Morts, qui us ha mort?'.

La xerrada ha de servir per donar a conèixer al públic andorrà la segona edició de l'obra de Connen, publicada per Anem Editors. Al llarg del 2021 la novel·la protagonitzada per Ben Brennen i publicada en primera instància per Commit Books, ha gaudit d'una acollida notable entre els lectors del Principat. La segona edició arriba a les llibreries amb la intenció de mantenir l'èxit de la primera i d'exportar la novel·la també fora d'Andorra gràcies a la xarxa de llibreries a les quals arriba Anem.

Segons explica Coonen, les converses per convertir en sèrie televisiva la trama de 'La pífia' estan avançades i durant la primavera d'enguany es podrien conèixer detalls de la qüestió. Mentrestant, Coonen treballa en una nova novel·la, seqüela de la seva òpera prima.