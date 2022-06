El 'Crash Car' d'Encamp torna a Prada de Moles

EncampLa parròquia d'Encamp recupera, amb plena normalitat després de la pandèmia, la celebració de la tradicional Festa del poble amb el retorn del 'Crash Car' a la vila, concretament a l'aparcament de Prada de Moles. Ho han manifestat aquest dimarts en roda de premsa la cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura, David Cruz, i els representants de la Comissió de festes, Nelson Damas i Gabi Fernandes, qui han indicat que l'esdeveniment es durà a terme entre la plaça dels Arínsols i la de Sant Miquel i que també inclou, com és habitual, els actes relacionats amb la revetlla de Sant Joan.

Els membres de la comissió han estat els encarregats de detallar el programa, tot destacant que la festivitat s'iniciarà dijous 23 de juny amb un espectacle de percussió i música des de les 23 hores. L'endemà, divendres, es durà a terme un torneig de pàdel, els sopars de gala i de solters i, tot seguit, es donarà pas a la sessió musical amb el grup de versions 'Starways band' i la discomòbil.

De cara al cap de setmana, dissabte es recupera la Interparroquial Prix, una gimcana on els joves de les diferents parròquies han de demostrar la seva habilitat per superar les proves i, com no podia ser d'una altra manera, també se celebrarà el sopar de la Interparroquial. També han destacat la festa RAC 105 que tindrà lloc el 25 de juny a partir de les dotze de la nit. Per cloure, diumenge, tal com s'ha mencionat anteriorment, el 'Crash Car' tornarà al poble i s'espera una alta participació, i es tancarà la celebració amb un castell de focs i els darrers concerts.

Des de la comissió de festes també han tingut en compte als més petits i joves de la parròquia, pels quals es faran activitats i es col·locarà un tobogan aquàtic de cent metres per refrescar-se i gaudir de la festa. Per la seva banda, Cruz ha agraït la participació de totes les entitats per poder dur a terme la festivitat amb plena normalitat.